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Двадцать индеек и меню для корги: повар Елизаветы II рассказал о рождественском ужине во дворце

22.12.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший повар Елизаветы II рассказал, как обычно проходит рождественский ужин в Сандрингенском дворце — зимней резиденции королевы.

Подготовку к нему повар назвал «военной операцией», занимающей несколько месяцев: «Я помню, как нам привозили около десяти ящиков груш, чтобы мы выбрали из них 12 идеальных. Ингредиенты должны быть только высшего качества». 

После рождественской церковной службы членов королевской семьи ждет «огромное количество еды», включая две дюжины индеек (весом по 13 килограммов), кабанью голову, фуа-гра и пудинг. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон едят отдельно, хотя меню отличается только размером порций и меньшим количеством приправ.

Специальные блюда готовятся даже для королевских корги, которых не обделяют вниманием по жизни, а тем более — в Рождество.
 
 
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Бывший повар Елизаветы II рассказал, как обычно проходит рождественский ужин в Сандрингенском дворце — зимней резиденции королевы.
 
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