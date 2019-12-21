Горожане хотят, чтобы на Минском море открыли нудистский пляж

«Удобный город» будет отправлена в Минский облисполком, пишет blizko.by Петиция, размешенная на сайтебудет отправлена в Минский облисполком, пишет





В своем обращении люди пишут:





— В Беларуси, по нашим сведениям, нет ни одного официального нудистского пляжа. Тем не менее, в нашей стране имеется достаточное количество людей, которые хотели бы иметь равномерный загар или полноценный отдых без каких-либо предрассудков.





Однако же приходится сталкиваться с тем, что даже на самоорганизованном пляже на Минском море находятся лица, которые приходят пожаловаться на обнаженных людей, потому что им неприятно это лицезреть, их дети якобы получают шок или же они считают это неприемлемым. Также находятся люди, которые караулят посетителей нудистского пляжа и делают снимки, которые впоследствии могут использовать как хотят.

Поэтому, люди, добивающиеся «равномерного загара» на всех частях тела предлагают: «сделать отдельный огороженный пляж на Минском море, где нудисты смогут насладиться полноценным отдыхом, не мешать другим людям, которые не придерживаются данных взглядов и не быть привлечёнными к административной ответственности.









Найдется ли среди чиновников тот, кто разделяет такие взгляды на загар? Появится ли у столичных нудистов свой укромный уголок, где они смогут в полной мере подставиться под лучи нежного белорусского солнца?

Кажется, что петиция выглядит своевременной, хотя бы по той причине, что до лета еще далековато. У властей есть время подумать.

И уж после официального ответа, нудисты Минска и окрестностей будут знать точно, что им делать дальше — продолжать прятаться от любопытных взглядов прохожих и опасаться рейдов милиции или с гордо поднятой головой собираться на официальном нудистском пляже.

Кстати, подписей под обращением пока немного — всего 25. Их сбор будет продолжаться еще чуть больше месяца.