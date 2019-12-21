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Босс брестского «Динамо» намерен продать клуб
Источник материала: Tut.by
Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе», сообщает
— Мы думали Пинск или Барановичи взять фарм-клубом брестского «Динамо». Но потом от этой идеи отказались по той причине, что в Пинске своя заинтересованная публика, в Барановичах — своя, и в эту местную кухню нам вникать стало не интересно. Поэтому был выбран ФК «Рух» в Бресте и его начали развивать. В чемпионате страны по футболу 2019 клуб завоевал путtвку в высшую лигу. Этот клуб я вижу, как базовый проект. То есть «Динамо-Брест» я буду стараться продать, а развивать футбольный клуб «Рух».
Также Зайцев заявил, что пинскую «Волну» намерен поддерживать бывший глава федерации футбола Геннадий Невыглас.
Напомним, ранее босс «Динамо-Брест» уже
— Я не хочу заниматься двумя клубами параллельно. Выбрал «Рух». Такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую,
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Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе»
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