Босс брестского «Динамо» намерен продать клуб

Источник материала: Tut.by

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев заявил, что намерен продать клуб и сосредоточиться на вышедшем в высшую лигу «Рухе», сообщает «Медиа-Полесье» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы думали Пинск или Барановичи взять фарм-клубом брестского «Динамо». Но потом от этой идеи отказались по той причине, что в Пинске своя заинтересованная публика, в Барановичах — своя, и в эту местную кухню нам вникать стало не интересно. Поэтому был выбран ФК «Рух» в Бресте и его начали развивать. В чемпионате страны по футболу 2019 клуб завоевал путtвку в высшую лигу. Этот клуб я вижу, как базовый проект. То есть «Динамо-Брест» я буду стараться продать, а развивать футбольный клуб «Рух».

Также Зайцев заявил, что пинскую «Волну» намерен поддерживать бывший глава федерации футбола Геннадий Невыглас.

Напомним, ранее босс «Динамо-Брест» уже признавался в симпатиях к «Руху».

— Я не хочу заниматься двумя клубами параллельно. Выбрал «Рух». Такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую,