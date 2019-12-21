Белорус вышел в суперфинал украинского X-Фактора

«Апостроф» . В их числе — белорус Георгий Колдун. 21 декабря на СТБ вышел финал «Х-фактора 10». Телезрители выбрали из них двоих суперфиналистов, которые посоревнуются за победу 28 декабря, пишет издание. В их числе — белорус Георгий Колдун.





Участникам предстояло выполнить три задания: заново спеть кастинговую песню, выступить дуэтом с приглашенной звездой и представить оригинальную авторскую песню.





На первом кастинге «Х-фактора» Георгий Колдун исполнил песню Bon Jovi «Livin' on a Prayer», и в финале представил ее новую интерпретацию со спокойным акустическим началом и зажигательным финалом. Судьи похвалили экстремальный номер на подвижной платформе, а Оля Полякова в который раз напомнила, что украинской сцене «нужны мужики» в лице 43-летнего Колдуна.









Во втором раунде Георгий выступил дуэтом с наставницей Олей Поляковой. «Я могла к нему пригласить только лучшую певицу, и пригласила себя», — объяснила Полякова. Пара исполнила хит Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow», получивший «Оскар» за лучшую песню 2018 года.





На конкурсе оригинальных песен белорусский исполнитель признался, что несмотря на улыбки и дружелюбие, каждый участник в душе надеется победить. Он представил авторскую песню «Видихай», впервые спев на украинском языке. Записывать ее Георгий и Оле Поляковой пришлось ночью, но результат очень понравился судьям и зрителям.









Поскольку в финале судьи не голосовали, суперфиналистов «Х-фактора 10» выбрали зрители. Так, больше всего голосов набрали Элина Иващенко и Георгий Колдун. Они примут участие в заключительном выпуске шоу 28 декабря.