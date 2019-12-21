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Как будем работать и отдыхать в первую неделю января?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новость, о которую ждали все. 2 января официально объявлено выходным днем. Без отработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Указ на неделе подписал Александр Лукашенко.
Юлия Огнева, СТВ:
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Новости Беларуси. Новость, о которую ждали все. 2 января официально объявлено выходным днем. Без отработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Указ на неделе...
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