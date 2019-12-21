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Как будем работать и отдыхать в первую неделю января?

22.12.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новость, о которую ждали все. 2 января официально объявлено выходным днем. Без отработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Указ на неделе подписал Александр Лукашенко.

Как будем работать и отдыхать в первую неделю января?

Юлия Огнева, СТВ:
Итак, в праздничную неделю будет работать и отдыхать вот так: 30 и 31 декабря – рабочие дни, 1 и 2 января – выходные, 3 и 4 – рабочие, 5, 6 и 7 – выходные. Четыре рабочих против пяти выходных. Неплохо, не правда ли?

Люди в материале: Юлия Огнева
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Новость, о которую ждали все. 2 января официально объявлено выходным днем. Без отработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Указ на неделе...
 
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