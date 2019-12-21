ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»

22.12.2019 20:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А у Вас никогда не было желания поучаствовать, представить Беларусь на…

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Нет.

Вадим Щеглов:
На «Евровидении».

Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»

Инна Афанасьева:
Вот нет. Я очень долгое время была в жюри.

Вадим Щеглов:
Вас, наверное, спрашивали: «Инна, ну, когда Вы? Давайте, поучаствуйте».

Инна Афанасьева:
Конечно. Меня, во-первых, очень долгое время, всё время выставляли в Россию, в Москву, что я должна уехать. Я никогда не хотела уезжать никуда. Я не хотела ехать на «Евровидение», в связи с тем, что у нас в стране всё это почему-то равнозначно какому-то… Вот, должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А у Вас никогда не было желания поучаствовать, представить Беларусь на… ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика