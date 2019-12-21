Почему Афанасьева не хочет ехать на «Евровидение»: «Должен выиграть. Не выиграл – всё, тебя убили»

Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А у Вас никогда не было желания поучаствовать, представить Беларусь на…

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Нет.

Вадим Щеглов:

На «Евровидении».





Инна Афанасьева:

Вот нет. Я очень долгое время была в жюри.

Вадим Щеглов:

Вас, наверное, спрашивали: «Инна, ну, когда Вы? Давайте, поучаствуйте».