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Дед Мороз на крыше: энергетики поздравили детей в минских больницах
22.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Cегодня в Беларуси отмечают День энергетика. В Минске в свой профессиональный праздник специалисты отправились в «праздничный дозор» и необычно поздравили с наступающим Новым годом детей, которые сейчас находятся в больницах, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня энергетики поздравили пациентов двух городских больниц.
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После эффектного появления Деды Морозы посетили каждую палату и вручили ребятам подарки.
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