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Дед Мороз на крыше: энергетики поздравили детей в минских больницах

22.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Cегодня в Беларуси отмечают День энергетика. В Минске в свой профессиональный праздник специалисты отправились в «праздничный дозор» и необычно поздравили с наступающим Новым годом детей, которые сейчас находятся в больницах, передает телеканал «МИР 24».

Энергетики переоделись в костюмы Дедов Морозов и навестили маленьких пациентов через окно. Дети были без преувеличения в восторге от такого визита. После эффектного появления Деды Морозы посетили каждую палату и вручили ребятам подарки – лампоелки. 

«Он был наверху и спускался на красной веревке. И он к нам пришел», – рассказал юный пациент больницы.

Сегодня энергетики поздравили пациентов двух городских больниц.



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Теги: Минск
 
 
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После эффектного появления Деды Морозы посетили каждую палату и вручили ребятам подарки.
 
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