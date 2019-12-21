Дед Мороз на крыше: энергетики поздравили детей в минских больницах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Cегодня в Беларуси отмечают День энергетика. В Минске в свой профессиональный праздник специалисты отправились в «праздничный дозор» и необычно поздравили с наступающим Новым годом детей, которые сейчас находятся в больницах, передает телеканал «МИР 24».



Энергетики переоделись в костюмы Дедов Морозов и навестили маленьких пациентов через окно. Дети были без преувеличения в восторге от такого визита. После эффектного появления Деды Морозы посетили каждую палату и вручили ребятам подарки – лампоелки.

«Он был наверху и спускался на красной веревке. И он к нам пришел», – рассказал юный пациент больницы.

Сегодня энергетики поздравили пациентов двух городских больниц.