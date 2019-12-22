Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 22 декабря 2019 года Беларусь и Россия определились с датой отмены роуминга в 2020 году. Такая информация была озвучена главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным в эфире российского телевидения❗

По словам министра, договоренность об отмене роуминга достигнута, произойдет это уже в следующем году. Орешкин отметил, что стороны уже определились с конкретной датой.

Но это вступит в силу только в рамках пакетного соглашения, – добавил министр.

Руководитель ведомства точную дату отмены роуминга не озвучил.

Отмена роуминга между РБ и РФ обсуждается с декабря 2018 года. В августе глава Министерства связи Беларуси Константин Шульган заявил, что на отмену роуминга будет потрачено 6-9 месяцев после подписания дорожной карты.