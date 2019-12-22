Сергей Южик о гонке Блашко: Провал. Но у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт

Блашко финиширует 29-й — последней из тех, кто добрался до финиша. Провал, но, с другой стороны, у нее это первый опыт в подобных гонках. Кроме того, у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт.





Выступление Ирины Кривко журналист оценил так:





Не лучшая гонка в исполнении Ирины. Ход по дистанции — 22-й, 3 круга штрафа... Но в целом этап ей смело можно поставить в плюс. Благодаря успешному выступлению в спринте и преследовании она поднялась в топ-25 общего зачета, отобралась в масстарт. Остается надеяться, что дальше форма будет идти только по нарастающей.





Иначе совсем грустно станет смотреть биатлон.



