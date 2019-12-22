|
Сергей Южик о гонке Блашко: Провал. Но у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт
Источник материала: Партизан
Корреспондент
Блашко финиширует 29-й — последней из тех, кто добрался до финиша. Провал, но, с другой стороны, у нее это первый опыт в подобных гонках. Кроме того, у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт.
Выступление Ирины Кривко журналист оценил так:
Не лучшая гонка в исполнении Ирины. Ход по дистанции — 22-й, 3 круга штрафа... Но в целом этап ей смело можно поставить в плюс. Благодаря успешному выступлению в спринте и преследовании она поднялась в топ-25 общего зачета, отобралась в масстарт. Остается надеяться, что дальше форма будет идти только по нарастающей.
Иначе совсем грустно станет смотреть биатлон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Южик о гонке Блашко: Провал. Но у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт
Корреспондент pressball.by Сергей Южик прокомментировал выступление Дарьи Блашко, сменившей сборную Беларуси на команду Украины, в масстарте на этапе Кубка мира в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)