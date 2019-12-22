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Сергей Южик о гонке Блашко: Провал. Но у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт

23.12.2019 07:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондент pressball.by Сергей Южик прокомментировал выступление Дарьи Блашко, сменившей сборную Беларуси на команду Украины, в масстарте на этапе Кубка мира в Анси.

Блашко финиширует 29-й — последней из тех, кто добрался до финиша. Провал, но, с другой стороны, у нее это первый опыт в подобных гонках. Кроме того, у белорусок, кроме Кривко, никто даже близко не подошел к попаданию в масстарт.

Выступление Ирины Кривко журналист оценил так:

Не лучшая гонка в исполнении Ирины. Ход по дистанции — 22-й, 3 круга штрафа... Но в целом этап ей смело можно поставить в плюс. Благодаря успешному выступлению в спринте и преследовании она поднялась в топ-25 общего зачета, отобралась в масстарт. Остается надеяться, что дальше форма будет идти только по нарастающей.

Иначе совсем грустно станет смотреть биатлон.
 
 
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Корреспондент pressball.by Сергей Южик прокомментировал выступление Дарьи Блашко, сменившей сборную Беларуси на команду Украины, в масстарте на этапе Кубка мира в...
 
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