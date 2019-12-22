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Можно ли сделать из бывшей конюшни и пивного магазина стильный дом? Британец доказал, что можно
Источник материала: Tut.by
Мы часто рассказываем о том, как на Западе старые хозпостройки перестраивают в стильные дома, а также о том, как любой новый объект там стараются гармонично вписать в существующую застройку. Сегодняшняя история от
На протяжении долгого это здание в Тоттенхэме было магазином пива, конюшней и мастерской. Но недавно Рассел Джонс превратил его в дом с гостиной, кухней и двумя спальнями.
Для этого он надстроил вторую часть здания, которую обшил гофрированными целлюлозными листами. Чтобы листы были черными, предварительно он погрузил их в битум.
— Хотя новая форма здания слабо соответствует профилю его викторианского предшественника, выбор новых материалов позволяет существующему сооружению быть более выразительным, но все же оставаться неотъемлемой частью изначального проекта, — говорит Джонс.
В гостиной и кухне на первом этаже архитектор установил панорамные раздвижные двери, при открытии которых пространства дома и двора объединяются.
На втором этаже здания располагаются две спальни. Все внутреннее пространство дома обшито фанерой. Из нее же сделаны и некоторые шкафы.
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Дом также неплохо вписывается в викторианскую архитектуру города.
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