Можно ли сделать из бывшей конюшни и пивного магазина стильный дом? Британец доказал, что можно

Источник материала: Tut.by

Мы часто рассказываем о том, как на Западе старые хозпостройки перестраивают в стильные дома, а также о том, как любой новый объект там стараются гармонично вписать в существующую застройку. Сегодняшняя история от Deezen — два в одном. Смотрите, как из бывшей конюшни и пивного магазина в Лондоне архитектор Рассел Джонс сделал небольшой дом и как он его вписал в викторианскую архитектуру улицы.





На протяжении долгого это здание в Тоттенхэме было магазином пива, конюшней и мастерской. Но недавно Рассел Джонс превратил его в дом с гостиной, кухней и двумя спальнями.





Для этого он надстроил вторую часть здания, которую обшил гофрированными целлюлозными листами. Чтобы листы были черными, предварительно он погрузил их в битум.





— Хотя новая форма здания слабо соответствует профилю его викторианского предшественника, выбор новых материалов позволяет существующему сооружению быть более выразительным, но все же оставаться неотъемлемой частью изначального проекта, — говорит Джонс.





В гостиной и кухне на первом этаже архитектор установил панорамные раздвижные двери, при открытии которых пространства дома и двора объединяются.





На втором этаже здания располагаются две спальни. Все внутреннее пространство дома обшито фанерой. Из нее же сделаны и некоторые шкафы.



