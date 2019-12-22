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Можно ли сделать из бывшей конюшни и пивного магазина стильный дом? Британец доказал, что можно

23.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы часто рассказываем о том, как на Западе старые хозпостройки перестраивают в стильные дома, а также о том, как любой новый объект там стараются гармонично вписать в существующую застройку. Сегодняшняя история от Deezen — два в одном. Смотрите, как из бывшей конюшни и пивного магазина в Лондоне архитектор Рассел Джонс сделал небольшой дом и как он его вписал в викторианскую архитектуру улицы.


На протяжении долгого это здание в Тоттенхэме было магазином пива, конюшней и мастерской. Но недавно Рассел Джонс превратил его в дом с гостиной, кухней и двумя спальнями.


Для этого он надстроил вторую часть здания, которую обшил гофрированными целлюлозными листами. Чтобы листы были черными, предварительно он погрузил их в битум.


— Хотя новая форма здания слабо соответствует профилю его викторианского предшественника, выбор новых материалов позволяет существующему сооружению быть более выразительным, но все же оставаться неотъемлемой частью изначального проекта, — говорит Джонс.


В гостиной и кухне на первом этаже архитектор установил панорамные раздвижные двери, при открытии которых пространства дома и двора объединяются.


На втором этаже здания располагаются две спальни. Все внутреннее пространство дома обшито фанерой. Из нее же сделаны и некоторые шкафы.


 
 
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Дом также неплохо вписывается в викторианскую архитектуру города.
 
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