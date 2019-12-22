Лучшие автомобили 2019 года: версия The Times









Об этом сообщает The Times.





Кларксон также отметил как очень удачные такие модели, как Ferrari 488 Pista, Suzuki Jimny, Audi R8 V10, Mercedes-AMG A35 4Matic, Renault Megane RS Trophy и Peugeot Rifter GT Line, информирует enovosty.com/news.





А вот BMW X5 xDrive 30d M Sport и Audi TTS Roadster 2.0 quattro журналист раскритиковал. По его мнению, в BMW не продумана масса деталей, а Audi — слишком шумный.





Напомним, Джереми Кларксон является рьяным критиком экоактивистки Греты Тунберг. Ранее он заявил, что Грета Турнберг убила автомобильные шоу. Из-за шведской активистки молодое поколение думает, что "машины — это зло".





"Она идиотка. Ходить и кричать о том, что мы все умрем — это не решение проблемы, дорогуша", — рассказал он в интервью The Sun. Кларксон заявил, что он практически не знает людей младше 25 лет, которые хоть немного были бы заинтересованы в автомобилях.





"Еще до того как они научатся говорить „мама и папа“ им в школах вбивают в голову, что машины — это зло. Это у них в головах", — комментирует он.





Это не первый раз, когда Кларксон критикует Тунберг — он раскритиковал известную речь активистки на саммите ООН, заявив, что у Греты "подростковый кризис» и посоветовал ей "заткнуться и быть хорошей девочкой".