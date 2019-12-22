ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучшие автомобили 2019 года: версия The Times

23.12.2019 07:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Английский журналист Джереми Кларксон, специализирующийся на автомобильной тематике, назвал лучшим автомобилем 2019 года Bentley Continental GT V8.



Об этом сообщает The Times.

Кларксон также отметил как очень удачные такие модели, как Ferrari 488 Pista, Suzuki Jimny, Audi R8 V10, Mercedes-AMG A35 4Matic, Renault Megane RS Trophy и Peugeot Rifter GT Line, информирует enovosty.com/news.

А вот BMW X5 xDrive 30d M Sport и Audi TTS Roadster 2.0 quattro журналист раскритиковал. По его мнению, в BMW не продумана масса деталей, а Audi — слишком шумный.

Напомним, Джереми Кларксон является рьяным критиком экоактивистки Греты Тунберг. Ранее он заявил, что Грета Турнберг убила автомобильные шоу. Из-за шведской активистки молодое поколение думает, что "машины — это зло".

"Она идиотка. Ходить и кричать о том, что мы все умрем — это не решение проблемы, дорогуша", — рассказал он в интервью The Sun. Кларксон заявил, что он практически не знает людей младше 25 лет, которые хоть немного были бы заинтересованы в автомобилях.

"Еще до того как они научатся говорить „мама и папа“ им в школах вбивают в голову, что машины — это зло. Это у них в головах", — комментирует он.

Это не первый раз, когда Кларксон критикует Тунберг — он раскритиковал известную речь активистки на саммите ООН, заявив, что у Греты "подростковый кризис» и посоветовал ей "заткнуться и быть хорошей девочкой".
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английский журналист Джереми Кларксон, специализирующийся на автомобильной тематике, назвал лучшим автомобилем 2019 года Bentley Continental GT V8.
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли сделать из бывшей конюшни и пивного магазина стильный дом? Британец доказал, что можно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика