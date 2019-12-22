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Как выбрать кофемашину для дома
Источник материала: Tut.by
Турки, кофеварки-эспрессо и капельные кофеварки постепенно теряют свою актуальность. Технологичные устройства позволяют пользователю получать кофе максимально быстро и без лишних усилий. Человеку достаточно обеспечить кофемашину сырьем и запустить нужную программу, чтобы получить напиток.
Дорогостоящие кофемашины обладают большими размерами, однако для домашнего использования разрабатывают миниатюрные модели. Помещается в устройство около 1,5−2 л воды и 500 г молотого кофе. Ингредиентов хватает приблизительно на месяц при ежедневном использовании.
Ассортимент рынка электроники предлагает множество кофемашин с разным функционалом, дизайном, техническими параметрами и другими особенностями.
Как подобрать качественное устройство по доступной цене?
Способ заварки
Следует обратить внимание на способ заварки в кофемашинах, он бывает двух типов:
Технические характеристики напрямую влияют на стоимость модели.
Заварные механизмы
Приготавливается кофе в заварной конструкции. Рекомендуется приобретать модели со съемными компонентами для удобства в процессе эксплуатации. Зачастую съемные конструкции используются компаниями
При наличии съемного механизма можно самостоятельно проводить чистку под струей воды. Моющие средства не нужны. Также следует промывать и гидросистему. На ней остаются осадки от каждого заваривания, в результате чего это негативно отражается на вкусе напитка. Очищать гидросистему рекомендуется раз в месяц с использованием чистящих капсул.
Мощность
Мощность работы влияет на длительность заваривания и крепость кофе. Однако, чем выше показатель мощности, тем меньше уровень крепости получается напиток. Вода за короткий промежуток времени не успевает впитать все компоненты кофе. Ассортимент предлагает модели с мощностью от 800 до 2500 Вт. Для домашнего пользования рекомендуется выбирать устройство со значением 1000−1500 Вт. Например, модель
Тип встроенной кофемолки
Жернова кофемашин производят из двух материалов:
Автоматические программы
Устройства со встроенным дисплеем обладают следующими опциями:
— установить необходимый объем напитка;
Панель управления позволяет избежать технических повреждений.
Дополнительные возможности
Кофемашины также могут обладать дополнительными возможностями:
— Встроенный капучинатор — образует воздушную молочную пенку за несколько секунд. Такая функция есть у одной из популярных моделей среди пользователей KUPI.TUT.BY
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Как подобрать качественное устройство по доступной цене?
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