Как выбрать кофемашину для дома

Источник материала: Tut.by

Турки, кофеварки-эспрессо и капельные кофеварки постепенно теряют свою актуальность. Технологичные устройства позволяют пользователю получать кофе максимально быстро и без лишних усилий. Человеку достаточно обеспечить кофемашину сырьем и запустить нужную программу, чтобы получить напиток.

Дорогостоящие кофемашины обладают большими размерами, однако для домашнего использования разрабатывают миниатюрные модели. Помещается в устройство около 1,5−2 л воды и 500 г молотого кофе. Ингредиентов хватает приблизительно на месяц при ежедневном использовании.

Ассортимент рынка электроники предлагает множество кофемашин с разным функционалом, дизайном, техническими параметрами и другими особенностями.

Как подобрать качественное устройство по доступной цене?

Способ заварки

Следует обратить внимание на способ заварки в кофемашинах, он бывает двух типов:

Капельный. Кипяток проходит через фильтр и емкость с кофе, попадая в специальный чайник. Способ менее эффективен, однако имеет преимущество — не нужно контролировать процесс приготовления. Эспрессо-модели. В процессе приготовления используется струя пара под давлением от 3 до 20 бар в зависимости от модели. Чем выше показатели давления, тем крепче и ароматнее получается напиток.

Технические характеристики напрямую влияют на стоимость модели.

Заварные механизмы

Приготавливается кофе в заварной конструкции. Рекомендуется приобретать модели со съемными компонентами для удобства в процессе эксплуатации. Зачастую съемные конструкции используются компаниями Saeco , Gaggia , и DeLonghi .

При наличии съемного механизма можно самостоятельно проводить чистку под струей воды. Моющие средства не нужны. Также следует промывать и гидросистему. На ней остаются осадки от каждого заваривания, в результате чего это негативно отражается на вкусе напитка. Очищать гидросистему рекомендуется раз в месяц с использованием чистящих капсул.

Мощность

Мощность работы влияет на длительность заваривания и крепость кофе. Однако, чем выше показатель мощности, тем меньше уровень крепости получается напиток. Вода за короткий промежуток времени не успевает впитать все компоненты кофе. Ассортимент предлагает модели с мощностью от 800 до 2500 Вт. Для домашнего пользования рекомендуется выбирать устройство со значением 1000−1500 Вт. Например, модель De’Longhi Magnifica Automatic Cappuccino ESAM 3500 .

Тип встроенной кофемолки

Жернова кофемашин производят из двух материалов:

Керамические. Издают минимум звука в процессе работы и сохраняют свойства молотых зерен. Недостатки заключаются в невозможности нагревания и необходимости регулярно восстанавливать устройство. Например, модель Krups Dolce Gusto KP 100B Piccolo . Стальные. Дешевле и прочнее керамических. В процессе работы издают высокий уровень шума. Современные кофемашины оснащены электрическими приводами, что позволяет избежать перегрева и повреждений. Модель для примера — Nivona CafeRomatica 779 .

Автоматические программы

Устройства со встроенным дисплеем обладают следующими опциями:

— установить необходимый объем напитка;

— выбрать температуру жидкости;

— устройство автоматически промывается перед включением утром;

— помол для каждой чашки в случае длительного пользования.

Панель управления позволяет избежать технических повреждений.

Дополнительные возможности

Кофемашины также могут обладать дополнительными возможностями:

— Встроенный капучинатор — образует воздушную молочную пенку за несколько секунд. Такая функция есть у одной из популярных моделей среди пользователей KUPI.TUT.BY Philips HD8827 3000 Series .

— Механическое, сенсорное или электронное управление.

— Встроенный поддон, который позволяет избежать попадание воды из рожка на стол.

— Приготовление кофе в капсулах. Пример такой модели кофемашины — Bosch Tassimo .

— Также в устройствах может быть встроена функция экосистемы.

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