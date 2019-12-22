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Кавээнщики из гимназии выиграли телевизор
23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в областном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на республиканский этап соревнований. Ребята получили в подарок от организаторов большой телевизор.
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Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в областном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на республиканский этап соревнований. Ребята получили в...
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