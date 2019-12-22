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Кавээнщики из гимназии выиграли телевизор

23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в областном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на республиканский этап соревнований. Ребята получили в подарок от организаторов большой телевизор.

 

Кавээнщики из гимназии выиграли телевизор

 

Кавээнщики из гимназии выиграли телевизор

 

Кавээнщики из гимназии выиграли телевизор

 

Кавээнщики из гимназии выиграли телевизор


 
 
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  Команда «NEXT» из гимназии №1 победила в областном конкурсе КВН «Юные спасатели шутят» и отправится на республиканский этап соревнований. Ребята получили в...
 
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