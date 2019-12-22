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Дождливая и теплая зима – погода в Горках на неделе

23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Теплая зима пока не думает заканчиваться. На это неделе синоптики обещают постоянный «плюс» и много дождей.

 

Дождливая и теплая зима – погода в Горках на неделе

 

Завтра, 24 декабря, будет идти дождь, температура воздуха составит до +8 °С.

25 декабря похолодает до +5 °С , будет по-прежнему дождливо.

26 декабря столбик термометра опустится до плюс 4, весь день будет дождливо.

В пятницу, 27 декабря, утром будет около нуля, днем обещают снег. А к вечеру похолодает до -3°С.


 
 
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  Теплая зима пока не думает заканчиваться. На это неделе синоптики обещают постоянный «плюс» и много дождей.     Завтра, 24 декабря, будет идти дождь, температура...
 
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