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Дождливая и теплая зима – погода в Горках на неделе
23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Теплая зима пока не думает заканчиваться. На это неделе синоптики обещают постоянный «плюс» и много дождей.
Завтра, 24 декабря, будет идти дождь, температура воздуха составит до +8 °С.
25 декабря похолодает до +5 °С , будет по-прежнему дождливо.
26 декабря столбик термометра опустится до плюс 4, весь день будет дождливо.
В пятницу, 27 декабря, утром будет около нуля, днем обещают снег. А к вечеру похолодает до -3°С.
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Теплая зима пока не думает заканчиваться. На это неделе синоптики обещают постоянный «плюс» и много дождей. Завтра, 24 декабря, будет идти дождь, температура...
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