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ДТП в центре Гомеля парализовало движение транспорта

23.12.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ДТП в центре Гомеля парализовало движение транспорта
Фото из открытых источников

Вчера вечером «Опель» при подъезде к пересечению с улицей Кожара перестроился на крайнюю левую полосу: водитель хотел опередить троллейбус. В это время на полосе стояла «БМВ» с включенным левым поворотом.

При обратном перестроении «Опель» зацепил иномарку. От удара его отбросило вправо, произошло столкновение с троллейбусом. «Опель» вылетел за пределы проезжей части и врезался  в опору ЛЭП.

К месту ДТП прибыли сотрудники ГАИ, работники МЧС и медики. За медицинской помощью обратился пассажир общественного транспорта. Выясняются подробности дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ВК-аккаунте УВД Гомельского облисполкома. 

ДТП в центре Гомеля парализовало движение транспорта
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Авария произошла на улице Советской.
 
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