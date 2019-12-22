ДТП в центре Гомеля парализовало движение транспорта

Источник материала: Аргументы и факты

Вчера вечером «Опель» при подъезде к пересечению с улицей Кожара перестроился на крайнюю левую полосу: водитель хотел опередить троллейбус. В это время на полосе стояла «БМВ» с включенным левым поворотом.

При обратном перестроении «Опель» зацепил иномарку. От удара его отбросило вправо, произошло столкновение с троллейбусом. «Опель» вылетел за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП.