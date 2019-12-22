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60 белорусских предприятий остаются в "черном списке" Россельхознадзора

23.12.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 60 белорусских производителей молочной и мясной продукции остаются в стоп-листе Россельхознадзора. Из них 20 предприятиям доступ на российский рынок полностью закрыт.

За нынешний год число таких предприятий сократилось незначительно, рассказал «Главному эфиру» вице-премьер Владимир Дворник, курирующий аграрную сферу. 

Сегодня Беларусь и Россия заинтересованы выработать прозрачный механизм доступа на рынки продовольствия. Такое поручение дано на высшем уровне. Единые правила исключат необоснованные закрытия предприятий. 

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси: 

"Перед нами поставлена задача отработать порядок, который мог бы закрыть предприятие (отработанный между нашими странами) и открыть это предприятие. И конечно, чтобы все эти работы производила не другая сторона, служба, а наша служба, которая находится на территории РБ. 

Поэтому порядок мы на сегодняшний день отрабатываем, уже есть договоренность между министерствами сельского хозяйства стран. Поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен".

Для согласования единого порядка профильным министерствам Беларуси и России понадобится несколько месяцев. А до конца декабря страны подпишут балансы поставок продовольствия на будущий год.
 
 
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Около 60 белорусских производителей молочной и мясной продукции остаются в стоп-листе Россельхознадзора. Из них 20 предприятиям доступ на российский рынок...
 
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