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В Барановичах зарезали 34-летнего мужчину
23.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Убийство произошло вечером 21 декабря.
Фото: Intex-press
Двое знакомых мужчин выпивали в квартире на улице Промышленной. В ходе выпивки между ними произошел конфликт. В какой-то момент, один из мужчин (1960 г.р.) схватил нож и нанес своему товарищу (1985 г.р.) не менее одного удара ножом, сообщили Intex-press в
От полученных телесных повреждений 34-лений житель Барановичей скончался на месте.
Подозреваемый задержан. В отношении 59-летнего жителя Барановичей возбуждено уголовное дело по ч.1, статьи 139 УК РБ (Умышленное противоправное лишение жизни другого человека. Убийство).
Ему грозит от шести до пятнадцати лет.
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Убийство произошло вечером 21 декабря. Фото: Intex-press Двое знакомых мужчин выпивали в квартире на улице Промышленной. В ходе выпивки между ними произошел конфликт....
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