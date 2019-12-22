В Барановичах зарезали 34-летнего мужчину

Источник материала: Виртуальный Брест

Убийство произошло вечером 21 декабря.





Фото: Intex-press

Двое знакомых мужчин выпивали в квартире на улице Промышленной. В ходе выпивки между ними произошел конфликт. В какой-то момент, один из мужчин (1960 г.р.) схватил нож и нанес своему товарищу (1985 г.р.) не менее одного удара ножом, сообщили Intex-press в Следственном комитете .

От полученных телесных повреждений 34-лений житель Барановичей скончался на месте.

Подозреваемый задержан. В отношении 59-летнего жителя Барановичей возбуждено уголовное дело по ч.1, статьи 139 УК РБ (Умышленное противоправное лишение жизни другого человека. Убийство).

Ему грозит от шести до пятнадцати лет.