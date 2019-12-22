«Аншлаг вумен». Как живут Новикова, Рожкова, Воробей и другие юмористки

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Клара Новикова

В этом году Кларе Борисовне исполнилось 73 года, но артистка не только находится в отличной физической форме, но и до сих пор продолжает выходить на сцену. Вместе с Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским Новикова играет в спектакле «Поздняя любовь» в Театре на Малой Бронной, а также продолжает активно гастролировать. А когда журналисты спрашивают юмористку, как ей удается существовать в таком напряженном графике и где она «черпает силы», Новикова обычно отвечает что-нибудь в своем стиле: «А вы считаете, что мне пора либо загнуться, либо ходить летом в валенках, сидеть на лавочке и попукивать?» В общем, дамой в возрасте артистка себя явно не ощущает. Даже собственные внуки Новиковой (у нее их трое) не называют Клару Борисовну бабушкой, она для них просто Клара. Кстати, именно из-за старшего внука Льва не так давно звезда перебралась из центра столицы в Серебряный Бор, предоставив свою квартиру молодому человеку. Вот только смена места жительства 73-летней юмористке пока не в радость. «Тут очень красиво, но я не умею жить почти за городом, люблю центр Москвы, там мне все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, „Современник“… А здесь все далеко», — рассказывала Новикова журналу «Стархит».

За своим внешним видом Клара Борисовна следит намного лучше, чем за собственным здоровьем. К врачу ее не загонишь, а вот к косметологу — пожалуйста. Любимая процедура звезды — витаминные уколы для кожи. К помощи хирургов она пока не прибегает, однако не исключает, что когда-нибудь решится и на такой шаг.

В 2009 году у артистки умер ее второй муж, журналист Юрий Зерчанинов, с которым она прожила вместе больше 30 лет. Снова связывать себя узами брака Новикова не стала. Говорит, что ей есть чем и кем заняться, все-таки рядом внуки, дети, друзья и любимая работа. «Недавно на 12 дней выпало 11 сольных концертов. Расстраиваться, что не замужем, некогда», — откровенничала Клара Борисовна с интервьюером журнала «Стархит».

Светлана Рожкова

В начале 2018 года все СМИ писали о том, что у Светланы Рожковой диагностировали онкологическое заболевание, спустя некоторое время артистка решила прояснить ситуацию и сама озвучила свой реальный диагноз журналистам: билиарный цирроз печени. Врачи говорили, что пациентке осталось жить всего полгода, но, несмотря на пессимистичные прогнозы, звезда «Аншлага» не сдалась и постепенно вернулась к гастрольной деятельности, в которой делала перерыв. Конечно, сильную поддержку артистке оказали ее родные. С мужем Юрием Евдокуниным Рожкова живет вместе больше 30 лет и воспитывает двух дочерей.

Когда болезнь только началась, Светлана долгое время ее не замечала, плохое самочувствие списывала на стресс и накопившуюся усталость от работы. Лишь после того, как состояние начало ухудшаться, обратилась за помощью к врачам. Специалисты тоже не сразу поставили верный диагноз, однако Рожкова утверждает, что сейчас ее болезнь находится под контролем (насколько это возможно при таком тяжелом диагнозе).

Кроме юмористических концертов Светлана также дает мастер-классы по актерскому мастерству (заслуженной артистке России явно есть что рассказать на эту тему), выходит на сцену в спектакле «Жених из шкафа». О своей болезни она старается не думать и шагать по жизни с юмором.

Регина Дубовицкая

Несмотря на то, что Регина Игоревна с 1987 года является ведущей и руководителем программы «Аншлаг», многие зрители считают, что чувство юмора у Дубовицкой не хуже, чем у Клары Новиковой или Елены Воробей. В прошлом году она отпраздновала 70-летний юбилей. Телеведущая появилась на свет 31 декабря, поэтому в ее семье все родные и близкие сначала отмечают день рождения Регины Игоревны, а уже потом — Новый год.

В Сети о Дубовицкой часто пишут какие-то небылицы, например, что она «неизлечимо больна». Сама виновница информационных вбросов так комментирует слухи: «То заболела, то пропала, то, слава богу, вроде как-то отошла, но уже на том свете...» К счастью, пока поводов для беспокойства нет. Правда, десять лет назад телеведущей действительно пришлось столкнуться с серьёзными проблемами. Во время отдыха в Черногории такси, в котором находилась звезда, попало в аварию. Поскольку Дубовицкая сидела рядом с водителем, она сильно пострадала и чуть не осталась инвалидом, но ее оперативно доставили в Москву и смогли поставить на ноги.

Конечно, у ведущей «Аншлага» есть свои рецепты красоты, которыми она с удовольствием делится. Например, перед съемками Регина Игоревна обычно кардинально меняет рацион и переходит на кефир (который, к слову, с детства не может терпеть) и куриную грудку. Эта жесткая мера позволяет поддерживать хорошую форму.

Что касается личной жизни телеведущей, то здесь у Дубовицкой безупречная репутация. Она уже много лет замужем за физиком Юрием Айвазяном.

Елена Воробей

В тот злополучный день, когда Регина Дубовицкая попала в аварию в Черногории, Елена была рядом с ней в такси, только в отличие от подруги юмористка пострадала несильно. Однако много лет спустя серьезные испытания выпали и на ее долю. У единственной дочери Елены — Сони — возникли серьезные проблемы со спиной. Девочку пришлось экстренно прооперировать в Германии. Воробей потребовалась большая сумма денег на лечение наследницы, которую ей дала именно Дубовицкая.

Больше помочь, видимо, было некому. Отец девочки, бизнесмен по имени Игорь, к тому моменту погиб. Несмотря на то, что пара не жила постоянно вместе, более того, у мужчины появилась другая семья и родился еще один ребенок, артистка все же пыталась поддерживать с ним хорошие отношения ради дочери. Когда с экс-возлюбленным произошел несчастный случай и он упал с крыши своего дома, Воробей задействовала все свои связи, чтобы помочь. «Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Рассказывала, что его ждут дочка и сыновья. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли», — делилась Елена с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

В настоящий момент черная полоса в жизни артистки наконец-то закончилась, хотя, конечно, процесс реабилитации Сони — дело небыстрое.