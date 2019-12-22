Источник материала: Ежедневник



фото: cementby.com

ОАО "Красносельскстройматериалы" получит безвозмездную инвестицию от Минэнерго. Средства будут направлены на развитие производственных мощностей с целью увеличить использование торфяного топлива в производстве цемента.

Правительство получило Министерству энергетики выделить в 2019 – 2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе денежные средства открытому акционерному обществу ”Красносельскстройматериалы“ в размере 8,5 млн рублей. Это следует из постановления Совмина от 19 декабря.

Средства будут направлены «на закупку технологического оборудования, строительно-монтажные и проектные работы для реализации проекта ”Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом на филиале № 1 ”Цементный завод“

Цементная отрасль Беларуси, в развитие которой были вложены значительные средства, пока не оправдывает возложенные на нее надежды - из прошлого года предприятия вышли с убытками в 220 млн рублей и суммарной задолженностью по кредитам и займам более 1 млрд долларов.

Для модернизации крупнейшего из трех цементных заводов - "Красносельскстройматериалов" - было привлечено более 142 млн долларов китайских кредитов, несколько десятков миллионов долларов Беларусбанка, а также 11 млн рублей — Банка развития. В начале 2019 года предприятие, терпящее убытки, получило отсрочку по возмещению основного долга и процентов, выплаченных из бюджета, до конца 2037 года. Завод также осободили от налога на недвижимость и земельного налога.

В 2018 году обсуждалась возможность привлечения стратегического инвестора в лице ирландского концерна CRH на «Красносельскстройматериалы». Однако против продажи крупнейшего предприятия отрасли высказался Александр Лукашенко.