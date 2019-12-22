ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государство "вольет" в белорусский цемент еще 4 миллиона долларов

23.12.2019 11:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Государство "вольет" в белорусский цемент еще 4 миллиона долларов

фото: cementby.com

ОАО "Красносельскстройматериалы" получит безвозмездную инвестицию от Минэнерго. Средства будут направлены на развитие производственных мощностей с целью увеличить использование торфяного топлива в производстве цемента.

Правительство получило Министерству энергетики выделить в 2019 – 2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе денежные средства открытому акционерному обществу ”Красносельскстройматериалы“ в размере 8,5 млн рублей. Это следует из постановления Совмина от 19 декабря.

Средства будут направлены «на закупку технологического оборудования, строительно-монтажные и проектные работы для реализации проекта ”Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом на филиале № 1 ”Цементный завод“

Цементная отрасль Беларуси, в развитие которой были вложены значительные средства, пока не оправдывает возложенные на нее надежды - из прошлого года предприятия вышли с убытками в 220 млн рублей и  суммарной задолженностью по кредитам и займам более 1 млрд долларов. 

Для модернизации крупнейшего из трех цементных заводов -  "Красносельскстройматериалов" - было привлечено более 142 млн долларов китайских кредитов, несколько десятков миллионов долларов Беларусбанка, а также 11 млн рублей — Банка развитияВ начале 2019 года предприятие, терпящее убытки, получило отсрочку по возмещению основного долга и процентов, выплаченных из бюджета, до конца 2037 года. Завод также осободили от налога на недвижимость и земельного налога.

В 2018 году обсуждалась возможность привлечения стратегического инвестора в лице ирландского концерна CRH на «Красносельскстройматериалы». Однако против продажи крупнейшего предприятия отрасли высказался Александр Лукашенко. 

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО "Красносельскстройматериалы" получит безвозмездную инвестицию от Минэнерго. Средства будут направлены на развитие производственных мощностей с целью...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске прошла торжественная передача почетного статуса «Культурная столица Беларуси» Лиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика