Новогодние праздники - время для расставаний? 6 техник от психолога, если вас бросили

Источник материала: Tut.by

Расставание с любимым человеком — штука болезненная. Мы уже просили людей рассказать истории о своих разрывах. Сегодня психолог Татьяна Коровина рассказывает LADY.TUT.BY способы преодоления этого неприятного этапа. Тем более, есть мнения, что в новогодние праздники происходит очень много расставаний. По разным причинам: кто-то начинает проводить вместе много времени и замечает «что-то не то», а кто-то просто с января планирует начать жизнь с чистого листа. Без вас.

— При расставании нам часто советуют отвлечься, встретиться с друзьями и загрузить себя работой, чтобы не было свободной минуты на «страдания», — обращает внимание Татьяна. — Но правильно ли это? И что будет происходить, если мы заглушим всю боль и отложим ее в дальний ящик? Механизм очень прост: чем больше мы подавляем эмоции, чувства и переживания, тем больше они начнут управлять нами. Это будет проявляться в наших дальнейших комплексах, страхах, недоверии, внутренних блоках. А кому из нас хочется всех этих «прелестей»?

Процесс расставания можно разложить на определенные этапы (это, кстати, подчеркивал и эксперт в прошлой публикации). Главное: на каждый этап расставания приходятся определенные действия — и Татьяна описала подробно, что именно нужно делать.

Этап 1. Бездействие

При первом этапе, шоке, не нужно ничего предпринимать: это то время, когда стоит встретиться с близкими и просто попросить побыть рядом.

Этап 2. Выход эмоций

При втором этапе, отрицании, нужно найти выход эмоциям. Уехать покричать в лес, если не получается уехать — кричать в подушку. Отправиться на интенсивную пробежку на улице, рвать бумагу. Делайте все, что позволит вам выплеснуть эмоции в полной мере. Если это сделать, а не просто прочитать об этом, то скоро эмоции иссякнут и скоро наступит третий этап — опустошенность.

Этап 3. «Закрыть все двери»

Благодаря тому, что эмоции уже не так сильно владеют человеком, это самый подходящий этап для упражнений и глубинной проработки. Сил на новую жизнь еще нет, но это хорошее время для размышлений. В этом поможет упражнение «Закрыть все двери».



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Для начала нужно написать список всего того, что вы не сказали в отношениях. Можете прописать все обиды, сожаления и гнев на человека. Обязательно писать от руки на чистом листе бумаге, рука — проводник нашего бессознательного. При этом мы должны войти в «медитативное», спокойное состояние, нас никто не должен тревожить.

Почувствовали, что ваши мысли иссякли — заканчивайте. Но и заканчивать нужно правильно. Символически попрощайтесь с этим списком. Наше подсознание понимает только символы, и не пытайтесь логически осмыслить то, что вы будете делать с этим списком. Можно представить бывшего партнёра напротив себя и зачитать вслух список, поблагодарить его за то, что выслушал, и попрощаться. В конце список можно выкинуть или сжечь. Если вы не хотите представлять партнёра, можно выйти на природу, зачитать этот список и представить, как все невысказанное улетает куда-то далеко-далеко и к вам больше не имеет никакого отношения. Главное — символический акт закрытия этого списка. Облегчение наступит незамедлительно.

Этап 4. «Зачем я хочу вернуться в отношения?» и «Мои ценности в отношениях»

На четвертом этапе может возникнуть желание вернуть все назад. Оно может возникнуть и на следующий день после расставания, и через месяц, а иногда и годы. Это критический этап, поэтому так важно проанализировать свое желание вернуться.

Тем, кого бросили, нужно написать на бумаге вопрос: «Зачем я хочу вернуться в отношения?». На него нужно ответить максимально честно. Если поймете, что причина — задетое эго и самолюбие, и вы хотите отомстить, не пытайтесь вернуть отношения. Лучше обратиться к психологу, который поможет поработать самооценкой.

Если в причине действительно есть истинный смысл, то еще раз попробовать и рискнуть никогда не поздно. Иногда пары женятся после того, как поняли свои ошибки в расставании.



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Если вы сами ушли от человека, а теперь хотите вернуться, полезным может быть упражнение «Мои ценности в отношениях». Снова берете чистый лист бумаги и прописываете все ценности, которые для вас важны в отношениях. И если найдете в списке хотя бы один пункт, который не совпадает с прошлыми отношениями, еще раз подумайте, ваши ли это отношения. Вам не нужно соглашаться на меньшее, даже если почти все идеально. Когда мы находим своего человека, там совпадает все тотально. То, насколько мы верны своим ценностям, и определяет нас как личностей.

Этап 5."Письмо благодарности и прощание"

За любые отношения, будь они самыми лучшими или самыми худшими, есть за что поблагодарить. В любых отношениях мы получаем бесценный опыт, который останется с нами на всю жизнь. Напишите партнеру список благодарностей. Этот список можно зачитать вслух своему бывшему партнеру, максимально ярко представив его перед собой. Затем мысленно попрощайтесь с человеком, понимая, что свою роль в вашей жизни он выполнил, поблагодарите его за все и отпустите. Либо так же, как и в упражнении «Закрыть все двери», пойдите с этим списком в место с красивым пейзажем и символически отпустите всю свою благодарность в небо или воду.

Второе упражнение — «Идеальный образ себя». На этапе принятия наступает чувство, когда тебе хочется новой жизни, новых красок, нового себя. И это чудесное время, чтобы представить себя таким, каким ты себя еще не видел и не знал. Придумайте образ, к которому будете стремиться. Можете нарисовать или прописать его — это творческое задание. Туда могут входить ваши новые мечты, цели, желания. Это упражнение поможет увидеть свои новые образы, перестав ассоциировать себя с прошлыми отношениями.



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Если я сделаю все пять пунктов, что будет?

Вы не просто переживете расставание с любимым человеком, но и сделаете это максимально продуктивно: без недосказанности и плохих воспоминаний, понимая, что все это — бесценный опыт.