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Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 23 декабря запускает пилотный проект: водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока это можно сделать только в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7.
Если раньше нужно было самому брать выписку из амбулаторных карт в своей поликлинике, а затем ехать на водительскую медкомиссию по другому адресу, то сейчас это можно сделать онлайн.
Необходимые выписки из других учреждений здравоохранения запросят за вас.
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 23 декабря запускает пилотный проект: водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщили в программе...
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