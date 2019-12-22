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Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

23.12.2019 09:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 23 декабря запускает пилотный проект: водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

Пока это можно сделать только в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7.

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

Если раньше нужно было самому брать выписку из амбулаторных карт в своей поликлинике, а затем ехать на водительскую медкомиссию по другому адресу, то сейчас это можно сделать онлайн.

Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект

Необходимые выписки из других учреждений здравоохранения запросят за вас.

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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 23 декабря запускает пилотный проект: водители смогут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщили в программе...
 
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