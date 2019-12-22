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НАИП ждет в Совете по развитию иностранных инвестиций 20 компаний с мировым именем

23.12.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два десятка компаний с мировым именем могут войти в состав Совета по иностранным инвестициям при президенте.

Такую цифру в эфире СТВ назвал замдиректора НАИП Денис Мелешкин. По его словам, указ о совете уже внесен в Администрацию президента. Он будет принят в ближайшее время. НАИП отведена роль секретариата совета. Агентство уже приступило к организации первого заседания, намеченного на 7 февраля 2020 года, пишет reform.by

«Уже разосланы письма-приглашения иностранным компаниям, которых мы предполагаем видеть на этом совете. Я скажу больше: порядка 30 писем было направлено, и по состоянию на сегодня мы получили 20 подтверждений. То есть 20 компаний с мировым именем, крупных компаний, мы планируем видеть на нашем совещании», — сказал Денис Мелешкин.


Он добавил уже есть повестка дня и программа первого заседания. Она будет представлена президенту.

Денис Мелешкин сообщил, что прорабатывается вопрос расширения функции НАИП, чтобы агентство работало и с беларусским бизнесом, было представлено в регионах. Также под его эгидой может быть объединено несколько структур, работающих с предпринимателями, в частности Беларусский фонд поддержки предпринимательства.
 
 
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Два десятка компаний с мировым именем могут войти в состав Совета по иностранным инвестициям при президенте.
 
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