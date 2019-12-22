ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству

23.12.2019 09:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Семья использовала лестницу, чтобы создать маленькую деревню в честь Рождества. Получилось очень здорово. 

Пользователь Reddit под ником Кристофер рассказал о семейной традиции. Его родители каждый год сооружают рождественскую деревню, используя лестницу. 

Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству
Фото: reddit.com/user/crwanderson 

Если присмотреться, можно увидеть, что некоторые жители деревни всё ещё используют лошадей, чтобы ездить на каретах и санях, а у кого-то уже есть автомобиль. 

В комментариях пользователи восхитились задумкой семьи и захотели сделать у себя дома аналогичную мини-деревню. А один из комментаторов показал, что у них тоже есть похожая постройка. 

Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству
Фото: reddit.com/user/TheSaxMach1ne 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что нужно не забыть сделать до наступления Нового года. 

У нас есть семь идей – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья использовала лестницу, чтобы создать маленькую деревню в честь Рождества. Получилось очень здорово.  Пользователь Reddit под ником Кристофер рассказал о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водительская комиссия – за один день. Минздрав Беларуси запустил пилотный проект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика