Геннадий Невыглас: «Абсолютно никакого отношения к «Волне» не имею»

Такую информацию вчера сообщил Александр Зайцев в своем интервью сайту «Медиа-Полесье».





Позже слова руководителя брестского «Динамо» были удалены с портала.





«Сам только что прочитал новости о себе и пинской «Волне». Так что ничего вам сказать не могу. Абсолютно никакого отношения к клубу не имею», – сказал Невыглас.