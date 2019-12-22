Осиповичский лесхоз сообщает. Ёлочные базары: где, что, почем

Источник материала: Асiповiцкi край

ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» с 23 по 31 декабря организует ежедневную торговлю елями и соснами на территории Центрального, Осиповичского, Октябрьского лесничеств. Также будут работать торговые точки на площади Ленина и автостоянке ТК «Сити Молл». Стоимость новогодних деревьев — от 7 рублей.

Потребность в живых елях год от года уменьшается: искусственные аналоги недороги и практичны. Однако борьба с незаконными рубками остается актуальной и ведется с привлечением всех заинтересованных структур, так что желающим заработать на «новогоднем браконьерстве» — традиционное предупреждение. За незаконное уничтожение деревьев и кустарников предусмотрен штраф в размере до 300 базовых величин.

Геннадий ЗАЯЦ,

ведущий инженер по защите и охране леса.