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Осиповичский лесхоз сообщает. Ёлочные базары: где, что, почем
23.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» с 23 по 31 декабря организует ежедневную торговлю елями и соснами на территории Центрального, Осиповичского, Октябрьского лесничеств. Также будут работать торговые точки на площади Ленина и автостоянке ТК «Сити Молл». Стоимость новогодних деревьев — от 7 рублей.
Потребность в живых елях год от года уменьшается: искусственные аналоги недороги и практичны. Однако борьба с незаконными рубками остается актуальной и ведется с привлечением всех заинтересованных структур, так что желающим заработать на «новогоднем браконьерстве» — традиционное предупреждение. За незаконное уничтожение деревьев и кустарников предусмотрен штраф в размере до 300 базовых величин.
Геннадий ЗАЯЦ,
ведущий инженер по защите и охране леса.
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ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» с 23 по 31 декабря организует ежедневную торговлю елями и соснами на территории Центрального, Осиповичского, Октябрьского...
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