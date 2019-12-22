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Пьяный бесправник в Барановичах протаранил столб
23.12.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пьяный бесправник врезался в столб в Барановичах. Водитель отделался испугом, его автомобиль восстановлению не подлежит, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 декабря примерно в 22.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Лагуна" находился местный житель 1993 года рождения. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и напротив одного из домов на улице Вильчковского врезался в столб.
Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным - почти 1,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Кроме того, он никогда не имел прав на управление транспортными средствами. В отношении него составлено два административных материала - по ч.1 ст.18.16 (управление транспортом в состоянии опьянения) и ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.
В Брестской области с начала года сотрудники
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Пьяный бесправник врезался в столб в Барановичах. Водитель отделался испугом, его автомобиль восстановлению не подлежит, сообщила БЕЛТА официальный...
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