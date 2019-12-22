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Тариф на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому

23.12.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Способ регулирования тарифов на электроэнергию, производимую из газа на блок-станциях, меняется с 1 января. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 декабря 2019 года №92 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Тариф на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому

Изменены подходы к установлению тарифов на электроэнергию, производимую на территории Беларуси ИП и юрлицами, не входящими в состав объединения "Белэнерго", и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения. Как пояснили в пресс-службе МАРТ, с 1 января 2020 года вместо фиксированного тарифа вводится формула для определения тарифов на электрическую энергию, производимую из природного газа. По этой формуле тарифы будут рассчитываться самими владельцами блок-станций в зависимости от применяемой для них цены на природный газ.

На электрическую энергию, производимую из других невозобновляемых источников энергии, мазута устанавливается, как и ранее, фиксированный тариф.

Сохраняется действующий порядок индексации тарифов в зависимости от изменения курса доллара США и применение к тарифам повышающих, равных 1 и понижающих коэффициентов с учетом неравномерности суточного энергопотребления.

"Постановление №92 принято в целях обеспечения равенства затрат энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго" на производство электрической энергии на собственных энергоисточниках и затрат на покупку электрической энергии от блок-станций с учетом ввода в эксплуатацию в 2020 году Белорусской АЭС", - добавили в МАРТ.

 
 
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  Способ регулирования тарифов на электроэнергию, производимую из газа на блок-станциях, меняется с 1 января. Соответствующее постановление Министерства...
 
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