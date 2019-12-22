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В Беларуси по амнистии на свободу выйдет около шести тысяч осужденных
23.12.2019 13:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zautra.by
Соответствующий законопроект распорядился подготовить Александр Лукашенко.
Как рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, президент поручил подготовить законопроект об амнистии, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пишет
По словам Сукало, новая амнистия будет сравнима по объему с амнистией, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси. Закон о ней парламент принял весной, президент подписал его летом. Амнистия коснулась примерно 6 тыс. человек, в том числе двух тысяч находившихся в местах лишения свободы.
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Соответствующий законопроект распорядился подготовить Александр Лукашенко.
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