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В Беларуси по амнистии на свободу выйдет около шести тысяч осужденных

23.12.2019 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси по амнистии на свободу выйдет около шести тысяч осужденных

фото: zautra.by

Соответствующий законопроект распорядился подготовить Александр Лукашенко.

Как рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, президент поручил подготовить законопроект об амнистии, приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пишет БЕЛТА.

По словам Сукало, новая амнистия будет сравнима по объему с амнистией, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси. Закон о ней парламент принял весной, президент подписал его летом. Амнистия коснулась примерно 6 тыс. человек, в том числе двух тысяч находившихся в местах лишения свободы. 

 
 
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Соответствующий законопроект распорядился подготовить Александр Лукашенко.
 
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