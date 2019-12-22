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Дорогая независимость: начинаются суды над противниками "интеграции" с РФ
Источник материала: Партизан
В ближайшие дни в Беларуси пройдут суды над участниками массовых акций в поддержку независимости, которые состоялись 7 и 8 декабря.
ПЦ
26 декабря
Алексей Прохоров (Витебск), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в "живом цепи"). Суд Витебского района, 11.00.
Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10 (каб.237)
Павел Северинец, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в акции 7 декабря). Суд Фрунзенского района.
27 декабра
Юрий Губаревич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Первомайского района, 9.30 (кабинет 25).
30 декабря
Кудик Андрей, составлены два протокола по части 1 статьи 23.34 КоАП (за участие в акциях 7 и 8 декабря). Суд Ленинского района, 11.30.
Владимир Орлов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 11.30.
Наталья Ладутько, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 11.30.
Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 14.30 (каб. 3134). Судья Кисляк А.И.
Владимир Некляев, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 14.30.
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В ближайшие дни в Беларуси пройдут суды над участниками массовых акций в поддержку независимости, которые состоялись 7 и 8 декабря.
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