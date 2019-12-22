







Вясна публикует предварительное расписание судебных процессов: ПЦпубликует предварительное расписание судебных процессов:





26 декабря

Алексей Прохоров (Витебск), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в "живом цепи"). Суд Витебского района, 11.00.





Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10 (каб.237)





Павел Северинец, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в акции 7 декабря). Суд Фрунзенского района.





27 декабра

Юрий Губаревич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Первомайского района, 9.30 (кабинет 25).





30 декабря

Кудик Андрей, составлены два протокола по части 1 статьи 23.34 КоАП (за участие в акциях 7 и 8 декабря). Суд Ленинского района, 11.30.





Владимир Орлов, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 11.30.





Наталья Ладутько, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 11.30.





Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 14.30 (каб. 3134). Судья Кисляк А.И.





Владимир Некляев, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Ленинского района, 14.30.