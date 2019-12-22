в Танзании матч прервался из-за атаки пчел

Источник материала: Tut.by

Матч Кубка независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед» был прерван из-за нападения роя пчел, сообщает «Чемпионат» .

В ходе встречи на стадион неожиданно прилетело огромное количество пчел, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей. Инцидент произошел в начале второго тайма. Участники матча были вынуждены броситься на газон, а потом бежать с поля, чтобы хоть как-то укрыться от насекомых. То же самое сделали запасные игроки и даже некоторые из зрителей.

Данное происшествие позабавило бокового арбитра, который, несмотря на опасность быть покусанным насекомыми, от души посмеялся над произошедшим.

Через некоторое время матч был продолжен. Победу одержал клуб «Янга» со счетом 4:0.