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Водителя, который насмерть сбил пешехода в Пинском районе и скрылся, задержали

23.12.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиционеры задержали водителя, который скрылся с места смертельной аварии в Пинском районе. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Напомним, авария произошла 19 декабря, в промежутке с 22.00 до 23.20. Неустановленный автомобиль ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ и на 419-м километре дороги сбил 72-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.


В оперативно-разыскных мероприятиях принимали участие милиционеры из Брестской, Гомельского и Витебской областей. В итоге водителя, совершившего наезд, нашли и задержали. Им оказался 27-летний житель Гомеля. Наезд на пешехода он совершил на фуре Volvo.

 
Теги: Гомель
 
 
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В оперативно-разыскных мероприятиях принимали участие милиционеры из Брестской, Гомельского и Витебской областей.
 
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