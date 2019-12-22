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Водителя, который насмерть сбил пешехода в Пинском районе и скрылся, задержали
Источник материала: Tut.by
Милиционеры задержали водителя, который скрылся с места смертельной аварии в Пинском районе. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.
В оперативно-разыскных мероприятиях принимали участие милиционеры из Брестской, Гомельского и Витебской областей. В итоге водителя, совершившего наезд, нашли и задержали. Им оказался 27-летний житель Гомеля. Наезд на пешехода он совершил на фуре Volvo.
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В оперативно-разыскных мероприятиях принимали участие милиционеры из Брестской, Гомельского и Витебской областей.
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