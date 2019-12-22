Водителя, который насмерть сбил пешехода в Пинском районе и скрылся, задержали

Источник материала: Tut.by

Милиционеры задержали водителя, который скрылся с места смертельной аварии в Пинском районе. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Напомним, авария произошла 19 декабря, в промежутке с 22.00 до 23.20. Неустановленный автомобиль ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ и на 419-м километре дороги сбил 72-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.





В оперативно-разыскных мероприятиях принимали участие милиционеры из Брестской, Гомельского и Витебской областей. В итоге водителя, совершившего наезд, нашли и задержали. Им оказался 27-летний житель Гомеля. Наезд на пешехода он совершил на фуре Volvo.