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Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специальный закон об амнистии, изменения в судебных процессах и создание экономического апелляционного суда – во Дворце Независимости 23 декабря обсуждали работу судебной ветви власти.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало. В последний раз масштабное совещание с представителями судейского корпуса прошло в апреле во время открытия Дома правосудия. Тогда обсуждали много вопросов, звучали предложения, как усовершенствовать судебную систему. 23 декабря Президент интересовался, что сделано по итогам встречи. Также на контроле главы государства особо значимые уголовные дела, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно – уголовные дела, работа Следственного комитета по этим делам и судов. Дела, которые контролируются (и не только Президентом), которые у вас на контроле, которые приобрели определенное общественное звучание. Как они реализуются?
Подробностями встречи у Президента Валентин Сукало поделился с журналистами. Так, в 2020 году нашу судебную систему ждут некоторые изменения. К примеру, судебные процессы будут вести в режиме видео- и аудиофиксации. Для этого подготовили специальный закон, который уже приняли в первом чтении.
Внедрение новых технологий позволит сделать судебные слушания более прозрачными и справедливыми. А еще в Беларуси сформируют общий банк судебных решений. Эта информация будет находиться в открытом доступе. Из наиболее заметных нововведений – также создание отдельного экономического апелляционного суда.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Глава государства также поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ответственность за выполнение возложена на Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел.
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Новости Беларуси. Специальный закон об амнистии, изменения в судебных процессах и создание экономического апелляционного суда – во Дворце Независимости 23...
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