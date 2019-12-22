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Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало

23.12.2019 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный закон об амнистии, изменения в судебных процессах и создание экономического апелляционного суда – во Дворце Независимости 23 декабря обсуждали работу судебной ветви власти.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало. В последний раз масштабное совещание с представителями судейского корпуса прошло в апреле во время открытия Дома правосудия. Тогда обсуждали много вопросов, звучали предложения, как усовершенствовать судебную систему. 23 декабря Президент интересовался, что сделано по итогам встречи. Также на контроле главы государства особо значимые уголовные дела, которые находятся на рассмотрении в Верховном суде.   

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Открывая наш Дом правосудия, здание Верховного суда, у нас состоялся основательный, концептуальный, я бы сказал (да и конкретики хватало), разговор с широким судейским корпусом нашей страны. Интересное было мероприятие, и там мы договорились по реализации ряда предложений наших судей, судейского корпуса. Эти предложения имеют определенный смысл и сроки реализации. Как здесь обстоят дела?

Традиционно – уголовные дела, работа Следственного комитета по этим делам и судов. Дела, которые контролируются (и не только Президентом), которые у вас на контроле, которые приобрели определенное общественное звучание. Как они реализуются?

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало

Подробностями встречи у Президента Валентин Сукало поделился с журналистами. Так, в 2020 году нашу судебную систему ждут некоторые изменения. К примеру, судебные процессы будут вести в режиме видео- и аудиофиксации. Для этого подготовили специальный закон, который уже приняли в первом чтении.

Внедрение новых технологий позволит сделать судебные слушания более прозрачными и справедливыми. А еще в Беларуси сформируют общий банк судебных решений. Эта информация будет находиться в открытом доступе. Из наиболее заметных нововведений – также создание отдельного экономического апелляционного суда. 

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Cейчас сложилась такая ситуация, когда экономические областные апелляционные суды рассматривают споры по первой инстанции, и они же рассматривают эти споры в апелляционном порядке. На наш взгляд, это не совсем правильно. Мы эту функцию апелляционного рассмотрения из областных судов изымаем и передаем в специальный суд, который будет один на всю страну – экономический апелляционный суд. На наш взгляд, это повысит качество рассмотрения экономических споров и позволит завершать суд на апелляционной стадии. 

Глава государства также поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ответственность за выполнение возложена на Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валентин Сукало
 
 
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Новости Беларуси. Специальный закон об амнистии, изменения в судебных процессах и создание экономического апелляционного суда – во Дворце Независимости 23...
 
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