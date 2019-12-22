Белорусам предложили рекордный money-back с продуктов питания

В Беларуси появилась возможность возвращать 2,5% с покупок продуктов питания. Приорбанк предложил огромный moneyback во всех магазинах сетей Алми, Spar, Eurospar и Zakrama по программе лояльности KEYcard.

Вернуть 2,5% может каждый участник программы лояльности, который рассчитается карточкой Приорбанка на сумму от 25 рублей и предъявит карту лояльности сети Алми «Выгода!». При этом надо иметь личный кабинет на KEYcard.

Moneyback поступит на счет в конце следующего месяца. То есть за декабрь начислят в конце января. Что важно, KEYcard не отменяет другие бонусы по карточкам Приорбанка, а позволяет экономить еще больше.

«Мы знаем, что самыми ожидаемыми партнерами в программах лояльности всегда становятся ритейлеры. Появление известных продуктовых сетей со столь внушительными возвратами позволяет значительно расширить возможности потребителей. Теперь совершать повседневные покупки с нашими карточками можно еще выгоднее как в Минске, так и в регионах, – поясняют в Приорбанке.

В целом, программа KEYcard позволяет владельцам любых карточек Приорбанка возвращать до 20%. Сеть партнеров насчитывает более 400 торговых точек. На покупке одежды можно экономить до 10%, детских товаров – до 5%, техники – 1-3%, а мебели – 2-4%. В кафе и ресторанах, в том числе в Burger King, ENZO и «ДоДо Пицца», можно вернуть 5% с чека. Также можно экономить в медицинских центрах, салонах красоты, аптеках и службах такси.