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СМИ опубликовали список главных злодеев десятилетия из мира спорта

23.12.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Список возглавил бегун-паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус

СМИ опубликовали список главных злодеев десятилетия из мира спорта
Оскар Писториус / Фото: Getty Images
В Австралии газета The Herald Sun опубликовала перечень главных злодеев последнего десятилетия из мира спорта. Список возглавил бегун-паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус, который несколько лет назад убил свою девушку Рив Стинкамп и был осужден на шесть лет тюрьмы.
 
На второй строчке в списке оказался теннисист из Австралии Ник Кириос, оштрафованный на 113 000 долларов за неспортивное поведение на корте, после турнира в Цинциннати условно отстраненный на 16 турнирных недель.

На третьей строчке – американский футболист Аарон Эрнандес. В 2015 году он был пожизненно осужден за убийство игрока, который встречался с сестрой его невесты, в 2017-м – оправдан по делу о другом двойном убийстве. Покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2017 году.

Далее в списке главных спортивных злодеев десятилетия значатся:

4. Дэвид Уорнер (крикет). В 2018 году вместе со Стивом Смитом и Кэмероном Бэнкрофтом был пойман на жульничестве во время матчей в Южной Африке.

5. Конор Макгрегор (MMA). В 2017 году хотел бросить стул в Эдди Альвареса и подрался в ирландском баре, в прошлом году напал на автобус Хабиба Нурмагомедова.

6. Йозеф Блаттер (футбол). Президент ФИФА был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупционного скандала.

7. Сунь Ян (плавание). В 2018 молотком разбил пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера.

8. Флойд Мэйвезер-младший (бокс). В 2012-м был осужден по обвинению в домашнем насилии.

9. Алекс Родригес (бейсбол). Был обвинен в приеме стероидов, дисквалифицирован за запрещенные препараты, а потом – за употребление наркотиков.

10. Луис Суарес (футбол). С 2010 года трижды кусал соперников – Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.
 
 
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Список возглавил бегун-паралимпиец из ЮАР Оскар Писториус
 
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