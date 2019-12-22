Полтонны героина задержано в Минске

Источник материала: Ежедневник



фото: kuban24.tv

В столице найден тайник с 550 килограммами героина. Цена такой партии наркотика на нелегальном рынке составляет более 50 млн евро.

Партия завезена из Афганистана. В новейшей истории Беларуси она самая крупная.

Обнаружить наркотик удалось благодаря операции, направленной на пресечение деятельность международной ОПГ. Группа организовала наркотрафик из Афганистана в Евросоюз. Наркоторговцы использовали так называемый "северный маршрут", который пролегает через несколько стран СНГ. Беларусь играла роль перевалочного пункта.

Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич рассказал, что в рамках операции в конце ноября были задержаны четверо выходцев из «средиземноморской страны» - трое мужчин и женщина, пишет tut.by .

Тайник располагался в стене склада, взятого в аренду в Заводском районе Минска. Героин планировали поставлять в страны Евросоюза, спрятав в диваны и матрацы белорусского производства.

Казакевич пояснил, что Беларусь, как правило, используется в качестве транзитного пункта в поставках героина. Для белорусских потребителей он слишком дорог – цена одного грамма составляет 90-100 евро. Тем не менее, часть наркотика все же оседает в Беларуси. Его доля на рынке менее одного процента, однако стоит учитывать, что и передозировок от героина больше, чем от других наркотиков, почеркнул представитель МВД.