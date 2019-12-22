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В Беларуси временно убрали мобильные камеры фотофиксации

23.12.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси временно убрали мобильные камеры фотофиксации
Фото из открытых источников

СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» временно прекратило размещение мобильных камер фотофиксации превышений разрешенной скорости движения. Как пишет TUT.by, соответствующее распоряжение поступило оператору фотофиксации от ГАИ.

В Беларуси временно убрали мобильные камеры фотофиксации Лукашенко поручил разобраться с административными наказаниями

Камеры не выставляются с 19 декабря. Как долго это будет продолжаться, пока неизвестно. Стационарные камеры при этом продолжают работать.

Напомним, на недавнем совещании по административным правонарушениям президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на то, что штрафы за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, составляют более 80% всех нарушений ПДД в стране. По словам главы государства, фотофиксация была введена, чтобы навести порядок на дорогах, а не сделать всех водителей злостными нарушителями закона.

 
 
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Стационарные камеры при этом продолжают работать.
 
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