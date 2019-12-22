Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…

Источник материала: Ивьевский край

Тот, кто посетил Ивьевский центр культуры и досуга в прошедшую субботу, когда там работала одна из концертных площадок регионального конкурса детского творчества "Хрустальная снежинка", наверняка обратил внимание на выставку-продажу новогодних сувениров. Раскрасавицы-елки, маленькие снеговички в вязаных шапочках и рукавичках, волшебные рождественские и новогодние домики в снегу и прочие приятные мелочи для души.





Человеку сведущему, при взгляде на эти сувениры, даже не поднимая глаза на продавцов, было понятно, что вся эта красота родом из библиотек - центральной районной и детской. Именно там в последние годы и создают эти поделки, а потом выходят на различные мероприятия или просто обустраивают столик на улице возле библиотеки. Стоимость сувениров небольшая, а праздник в дом легко принести, порадовав и детей, и взрослых.

В библиотеке много творческих людей, умеющих что-то сотворить, оформить, придумать. Об этом говорят и различные мероприятия, на которые собираются и взрослые читатели, и посетители детской библиотеки. Кстати, с детьми работать надо особенно творчески, чтобы заинтересовать, привить любовь к книге и чтению. Свидетелем незаурядных натур библиотекарей является и новый состав труппы народного театра Ивьевского центра культуры и досуга, который фактически полностью состоит из сотрудников библиотеки.

А эти милые игрушки - еще и возможность пополнить копилку платных услуг.

В. ВИКТОРОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.