ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…

23.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Тот, кто посетил Ивьевский центр культуры и досуга в прошедшую субботу, когда там работала одна из концертных площадок регионального конкурса детского творчества "Хрустальная снежинка", наверняка обратил внимание на выставку-продажу новогодних сувениров. Раскрасавицы-елки, маленькие снеговички в вязаных шапочках и рукавичках, волшебные рождественские и новогодние домики в снегу и прочие приятные мелочи для души.

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…

Человеку сведущему, при взгляде на эти сувениры, даже не поднимая глаза на продавцов, было понятно, что вся эта красота родом из библиотек - центральной районной и детской. Именно там в последние годы и создают эти поделки, а потом выходят на различные мероприятия или просто обустраивают столик на улице возле библиотеки. Стоимость сувениров небольшая, а праздник в дом легко принести, порадовав и детей, и взрослых.
В библиотеке много творческих людей, умеющих что-то сотворить, оформить, придумать. Об этом говорят и различные мероприятия, на которые собираются и взрослые читатели, и посетители детской библиотеки. Кстати, с детьми работать надо особенно творчески, чтобы заинтересовать, привить любовь к книге и чтению. Свидетелем незаурядных натур библиотекарей является и новый состав труппы народного театра Ивьевского центра культуры и досуга, который фактически полностью состоит из сотрудников библиотеки.
А эти милые игрушки - еще и возможность пополнить копилку платных услуг.

В. ВИКТОРОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тот, кто посетил Ивьевский центр культуры и досуга в прошедшую субботу, когда там работала одна из концертных площадок регионального конкурса детского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские санкции действуют против 60 предприятий из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика