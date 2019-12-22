Волшебный новогодний мир. Сказка за окном

Источник материала: Ивьевский край

Есть в Ивьевской районной библиотеке совершенно удивительный и единственный в своем роде для нашего города творческий проект "Библиотека за стеклом". Время от времени появляются там тематические выставки, привлекающие внимание горожан.





Смотрели из-за окна библиотеки дамы разных эпох. И казалось, что ты наяву слышишь шелест шелка и бархата их платьев, а дамы, "дыша духами и туманами", растворяются в оконных бликах… Потом в окнах как будто появились призраки старого города, его улицы, мощенные камнем, деревянные тротуары начала 20 века - там разместилась фотовыставка ретро-фотографий города.

Мощное эмоциональное воздействие имела выставка фотографий и плакатов времен Великой Отечественной войны.

А в эти предпраздничные дни оформлена ретро-выставка "Волшебный мир Нового года". В окнах библиотеки появились новогодние открытки, елочные игрушки прошлых лет и главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка, представлены воспоминания из детства… Есть в них что-то волшебное, волнующее, с оттенком светлой грусти по тому, чего нельзя забыть, но и вернуть невозможно.

Сотрудники библиотеки стараются создать хорошее настроение не только своим читателям, но и всем жителям города. Остановитесь, загляните в прошлое через эти окна, Они как мост, соединяющий прошлое и нынешнее.

В. ВИКТОРОВА.