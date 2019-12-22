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Дело Шеремета: юрист показал фото, которые рушат версию следователей
Источник материала: Партизан
Все дело в принтах на одежде
Человек, которого украинская полиция показала на скриншотах видео, а потом назвала подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, не Андрей Антоненко.
Как передает
В частности он опубликовал фото, которые, по его словам, доказывают, что человек на скриншотах видео, обнародованных полицией, не Антоненко. Юрист подчеркивает, что на его одежде совершенно другие принты.
Поясним, Добош сопоставил фото Антоненко в футболке с логотипом Black Label Society, а также кадр видео со столкновениями полиции и сторонников блокады Крыма в Херсонской области.
На последнем фигурировал мужчина в толстовке с принтом Orlando.
Как сообщалось ранее,
Адвокат Антоненко Святослав Жерновников пояснил, что речь идет о нарушении презумпции невиновности.
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Все дело в принтах на одежде
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