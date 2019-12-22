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"Мать афганца умерла, не дождавшись суперлечения". Афганская война ничему не научила власть

23.12.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Афганская война являлась преступлением по отношению к двум народам: народу Афганистана и народам СССР, - что впоследствии и стало детонатором развала Советского Союза.

"Мать афганца умерла, не дождавшись суперлечения". Афганская война ничему не научила власть
26 декабря 2019 года исполняется 40 лет со дня начала войны в Афганистане. Решение принималось высшим политическим руководством Советского Союза 12 декабря 1979 года в Москве. 

До того НДПА /Народно- демократическая партия Афганистана/, которая не имела авторитета и поддержки в обществе и вызывала полное отторжение со стороны местного населения, неоднократно обращалась к руководству СССР с просьбой ввести войска. 

В советском политическом руководстве против военной операции выступил только один человек – это министр иностранных дел, член Политбюро ЦК КПСС Андрей Андреевич Громыко, наш земляк, рожденный 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилевской губернии  Российской империи. 

Ввод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года. 

Первоначальная группировка войск 40 –й  армии включала 103 воздушно-десантную, 5-ю, 108-ю  и  201  мотострелковые дивизии. Авиационная группировка включала 14 истребителей МИГ- 21 бис  и  13 МИГ- 21ПФМ, 10 разведчиков  МИГ- 21Р, 17 штурмовиков  СУ-17; 10  транспортных самолетов Ан-12, 28 многоцелевых вертолетов  Ми-8 и всего один боевой Ми-24.  В первый же день операции, при посадке на кабульском аэродроме, разбился Ил-76, в авиакатастрофе погибли 44 человека (7 летчиков и 37 десантников). 

В тот же день разбился второй военно-транспортный самолет Ан-12, при взлете с аэродрома Чирчик (Ташкент), который был с нашего арцизского полка (Одесский ВО). 

В первые месяцы войны советским войскам пришлось подавлять мятежи в Кабуле - как местного населения, так и частей афганской армии. Больших потерь войска не несли, но постепенно начало разворачиваться антисоветское партизанское движение по всей стране. 

Население было настроено против правительства и не переносило иностранных оккупантов, ранее в этом убедились англичане, когда их корпус был полностью уничтожен афганскими моджахедами. Советские наземные войска были спасены от полного разгрома только присутствием авиации, вертолетов и другого тяжелого вооружения, которого не было у партизан. 

Советская группировка в Афганистане была подготовлена к классической войне, а не к партизанской. Советская армия собиралась воевать с войсками НАТО на европейских равнинных территориях, а не с партизанскими формированиями в горах и пустынях Афганистана. Точно также за 15 лет до этого американцы оказались совершенно не готовыми к войне с партизанами в джунглях  Вьетнама. 


Дальнейший ход истории убедительно показал, что решение руководства СССР – ввести войска в Афганистан было крайне ошибочным и абсолютно не просчитанным, оно повлекло эскалацию международной напряженности, включая санкции против  СССР и последующий его развал в августе 1991 года. 

Советское руководство не предвидело такого накала вооруженного народного сопротивления в Афганистане, а также мощного международного давления на страну, людские, финансовые и материальные ресурсы выкачивались быстрыми темпами, а санкции и неразумная политика подрывали экономику.

В афганской войне (с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года) участвовало 620 тысяч военнослужащих советской армии и около 300 тысяч гражданских специалистов. Погибло 14453 человека; из 30577 граждан Беларуси погибли 789; 12 пропали без вести, инвалидами стали 718 человек. На сегодняшний день количество умерших и инвалидов увеличилось многократно.

Официальные потери 40-й армии в наземной технике составили: 147 танков, 1315 БРД, БТР и БМП,  433 орудий и минометов. Хотя реальные потери были намного больше: одних танков Т-62 было списано 385 единиц.

Потери армейской авиации и военно- воздушных сил СССР составили: 118 самолетов и 333 вертолета. Потери ВВС Афганистана – 120 самолетов и 169 вертолета. По ВВС СССР наибольшие потери пришлись на штурмовики: 32 единицы  Су-25  и  30 шт.  Су-17. Ударных вертолетов Ми-24 было потеряно 127 штук, многоцелевых Ми-8 потеряно 174 единицы. Страна понесла огромные потери - как по технике, так и по личному составу.

Афганская война стала крупным просчетом высшего политического руководства СССР и, по своей сути, являлась преступлением по отношению к двум народам: народу Афганистана и народам СССР, - что впоследствии и стало детонатором развала великого государства, на построение которого были угроблены десятки миллионов лучших человеческих жизней. 

Занимаясь общественной работой с ветеранами афганской войны, на протяжении 32 лет я ни разу не слышал одобрений войны от фронтовиков, которые реально воевали, а не собирали трофеи или выпускали «боевые листки» в безопасных помещениях. 

Хотя фактически есть небольшая прослойка из бывших и других фронтовых тунеядцев, которые одобряют эту войну и «пудрят» молодежи мозги своим «интернационализмом» и своим личным «героизмом», навесив купленные на рынке ордена и медали. И такие бездари в великом почете у современных властей России и Беларуси. 

Меня лично, за время правления А.Лукашенко, ни разу не пригласили в школы или другие учебные заведения, ибо я расскажу правду о войне, в которой мы убили до 2 миллионов афганцев, потеряли десятки тысяч своих ребят, ушли, жуя сопли, и развалили собственное государство. Это есть полное наше поражение. 

Но наш народ и особенно молодежь хотят знать правду, поэтому слушать нужно нормальных и адекватных людей.


Все ли руководители новых государств, которые появились после развала СССР извлекли уроки из той войны? Сомневаюсь. Не будем включать автоматического «дурачка» по Украине с российскими «ихтамнетами», возьмем Россию и ее руководство. 

Путинской Россией организован серьезный очаг международной напряженности, путем подлого захвата украинского Крыма и создания полноценной войны с братским украинским народом на юго-востоке Украины - суверенного государства. 

Россия наступила на те же грабли, что и СССР в Афганистане. Но РФ примерно в 3 раза меньше бывшего СССР по людским и материальным ресурсам, необходимым для войны. По человеческим понятиям – их действия абсолютно антиморальны и ничем не оправданы.  

И это есть очень серьезный просчет Путина. Если он хочет воссоздать новый СССР, то здесь есть очень эффективная схема - без войн и потери международного авторитета, но нужно по китайскому методу – расстрелять всех своих казнокрадов и навести должный порядок в самой России и вложить результаты от полезных ископаемых на всех жителей будущего общего государства. 

Необходимо строить государство для людей, для народов, но не для ворья, что мы наблюдаем в России сегодня.  Идея проста, как пареная российская репа, и вполне выполнимая.

Перейдем к родной Беларуси, своему государству, где существуют и выживают ветераны той далекой войны. Мы имеем очень много проблем, которые связаны как с отсутствием перечня льгот на законодательном уровне, так и с обычной бюрократией коррумпированной власти, которую президент распустил до полного безобразия. 

У меня имеется слишком много информации, поэтому не буду мучить народ, мне хотелось бы, глядя в «честные» глаза Александра Григорьевича, высказать ему, так как есть вещи, которые нельзя озвучить в печати. Но некоторые моменты отмечу. 

Ранее я отметил, что при общественной должности нахожусь больше чем президент, пришлось работать при коммунистах и С.Шушкевиче, поэтому мне есть с чем сравнивать. 

Должен сказать, что в те далекие времена, во времена Шушкевича, вопросы ветеранов на 90% решались в течение одного дня, до любого начальника можно было дозвониться и поговорить лично, вплоть до губернаторов или министров. 

Сейчас же, при «народном» президенте, абсолютно все стали недосягаемы, 30 дней дано чиновникам на ответ, после чего следует отказ в замысловатой форме, хотя некоторые вопросы просты до ужаса. 

Управление по работе с гражданами и организациями давно разогнать нужно и набрать ответственных людей и если к президенту обращаются ветераны войны, инвалиды или семьи погибших, то президент лично должен рассматривать такие обращения и лично принимать решения, не поручая безответственным чиновникам. 

Например, 4  мая 2019 года от лица регионального центра инвалидов Минской области Республиканского общественного объединения  инвалидов войны в  Афганистане пишу обращение президенту РБ  А.Лукашенко с просьбой положить на стационарное лечение во вновь открывшуюся правительственную больницу нашу «афганскую» мать БЫСТРЕНКОВУ МАРИЮ ВЕНИДИКТОВНУ, которая потеряла своего единственного сына  офицера – инвалида афганской войны. 

Женщина отдала Отечеству самое дорогое, что у нее было - единственного родного сына. Такое обращение ветеранов настоящий президент должен был ЛИЧНО рассмотреть, РЕШИТЬ и лично проконтролировать ее госпитализацию, потому что женщине уже 85 лет. 

Но, по обычной, белорусской, бюрократической схеме приходит ответ главного врача данного Республиканского клинического медицинского центра И.С. Абельской с рекомендацией лечить ее по месту жительства в Гомеле, где все могут сделать по «высшему»  разряду, где  наша МАМА и умерла, так и не дождавшись «суперлечения». Спасибо, господин президент!  

В подобных центрах должны лечиться патриоты страны, которые жизни и здоровье свое положили на алтарь  ОТЕЧЕСТВА, но не бездельники, которые ничего ценного не сделали для народа! А лечить только богатых и чиновников в нем  – есть величайшая государственная  коррупция.



Вот в этом и заключается один из главных недостатков для ветеранов войны, как и остального народа Беларуси – это сложности в получении качественного медицинского обслуживания и проведения медопераций из-за отсутствия необходимого финансирования в результате бездарного расходования государственных средств на содержание крайне раздутых штатов чиновников, милиции, внутренних войск, спецслужб, прокуратуры, которых сокращать необходимо, как минимум, на 70%.

А освободившиеся ресурсы вложить в медицину, образование и конкретного  ЧЕЛОВЕКА, в том числе и – ветерана войны. Чтобы вырастить достойного, образованного и здорового защитника Отечества под названием БЕЛАРУСЬ, его нужно обеспечить  качественным жильем, хорошо кормить, качественно лечить, дать достойное образование, обеспечить работой и обеспечить ПРАВА и СВОБОДЫ  для  его полноценного развития как личности! 

Вот этими вещами должен заниматься президент, честно избираемые депутаты и вся вертикаль власти. Только в этом случае будет прогресс в развитии общества, страны и спорта, в том числе, что беспокоит президента больше всего, к великому сожалению.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
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Афганская война являлась преступлением по отношению к двум народам: народу Афганистана и народам СССР, - что впоследствии и стало детонатором развала Советского...
 
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