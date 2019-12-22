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Почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МВД обнародовали подробности задержания самой крупной партии героина в нашей стране. Почти 550 килограммов наркотиков изъяли у четырёх участников организованной группы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость партии превышает 50 миллионов евро. Для контрабанды преступники использовали так называемый Северный маршрут, проходящий через ряд стран СНГ. В Беларуси был организован перевалочный пункт. Наркотики задержанные прятали в тайнике склада, который арендовали.
Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД:
Учитывая географическое положение страны, транснациональными преступными группировками предпринимаются попытки использовать ее территорию для транзита героина из Афганистана в страны Западной Европы.
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Новости Беларуси. МВД обнародовали подробности задержания самой крупной партии героина в нашей стране. Почти 550 килограммов наркотиков изъяли у четырёх...
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