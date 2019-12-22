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Почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели

23.12.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МВД обнародовали подробности задержания самой крупной партии героина в нашей стране. Почти 550 килограммов наркотиков изъяли у четырёх участников организованной группы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели

Стоимость партии превышает 50 миллионов евро. Для контрабанды преступники использовали так называемый Северный маршрут, проходящий через ряд стран СНГ. В Беларуси был организован перевалочный пункт. Наркотики задержанные прятали в тайнике склада, который арендовали. 

Почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД:
Поставки наркотического средства в нашу страну фигуранты осуществляли под прикрытием коммерческой деятельности, и дальнейшая транспортировка в страны Евросоюза должны была проходить под видом белорусской мебели. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета республики в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3, ст.328. Обвиняемые заключены под стражу.

Учитывая географическое положение страны, транснациональными преступными группировками предпринимаются попытки использовать ее территорию для транзита героина из Афганистана в страны Западной Европы.

Почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели


Всего в 2019 году правоохранители пресекли 28 нелегальных поставок наркотиков и психотропов, как на территории Беларуси, так и транзитом в восточном и западном направлениях. 

Люди в материале: Геннадий Казакевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. МВД обнародовали подробности задержания самой крупной партии героина в нашей стране. Почти 550 килограммов наркотиков изъяли у четырёх...
 
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