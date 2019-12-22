Интеллектуальный клуб «ЧК»: юбилей и финал районного чемпионата

Источник материала: Новости Дзержинска

Интеллектуальному клубу «ЧК» в этом году исполнилось 30 лет, кроме того, прошел финал 2019 районного чемпионата по интеллектуальным играм.

Для интеллектуального клуба «ЧК» год стал не только насыщенным, но и юбилейным. 30 лет в игре — это солидная дата, но совсем не повод останавливаться.

В юбилей хочется открыть фотоальбом и хорошенько рассмотреть старые фотокарточки.

Здесь и первая шестерка основателей, которая в 1989 году впервые собралась за игрой в Доме культуры. И фото со знаменитыми игроками России и Беларуси: Алесем Мухиным, Александром Друзем и однофамильцем капитана команды — Леонидом Климовичем.

Здесь — первое белорусское интеллектуальное объединение — БЛИК

Здесь — 1-ый Дзержинский 24-х часовой Интеллект-марафон, который сегодня объединяет эрудитов нашей страны и всего мира. Здесь — частичка истории интеллектуальной жизни Беларуси и личная история каждого игрока.





















Кроме того, недавно прошел финал районного чемпионата по интеллектуальным играм, в котором победу одержала команда «Ваяры» (войсковая часть 1463). Однако все команды были на высоте и показали отличные результаты, и обилие дипломов — отличное тому подтверждение.



















