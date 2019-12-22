Wargaming vs Blitz Team: подробно рассказываем про конфликт ценой в 1,7 миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы писали , что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team, с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с каждого, а всего — около 1,7 млн. Рассказываем подробно, что произошло и в чем суть конфликта.

Чем занимается Blitz Team, и при чем тут Wargaming Blitz Team — это геймдев-студия, которую основали бывшие сотрудники Wargaming Кирилл Поляков и Виктор Клещенко. Оба стояли у истоков World of Tanks Blitz, но примерно полтора года назад покинули WG ради создания мобильного PVP-шутера Battle Prime. На вопрос dev.by , были ли у Blitz Team какие-то условия «развода» с Wargaming, Кирилл Поляков ответил: «Точную формулировку не помню — не перечитываю договор перед сном. В общем — любой сотрудник обязуется не использовать то, что он нарабатывал в рабочее время. Мы, когда решили делать свою игру, для чистоты рук решили создать свой движок (и сетевой, и серверный) и написать игру с нуля. Даже по временным рамкам, сеттингу, стилистике она разведена с продуктами Wargaming. Если вы посмотрите нашу игру — она ничьих прав и интересов не ущемляет. Мы следим за кармой. Танков и кораблей в нашей игре нет». Также он отметил, что Wargaming вполне может стать одним из будущих партнеров Blitz Team. Компания создала Battle Prime — шутер от третьего лица с элементами тактики и просторными командными картами. Особенность игры — быстрые сессии. Сейчас игра занимает 12 строку в разделе «Simulation» в AppStore .

Кадр из игры Battle Prime. Источник: apkpure.com В публикации на 4pda.ru отмечается : «Battle Prime использует кроссплатформенный движок собственной разработки Blitz Engine, приближающий качество мобильный игры к развлечениям для ПК». Именно из-за этого движка и разгорелся спор. 9 декабря игра Battle Prime вышла в мировой релиз, а 17 декабря пять сотрудников Blitz Team получили уведомление от Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь о возбуждении гражданских дел по искам от кипрской компании Wargaming World Limited, поданным белорусским адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнеры».

О чем говорится в исках?

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Отмечается, что пятеро упомянутых сотрудников ООО «БлицТим» раньше работали в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine. От них суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). «Мы не знаем, были ли иски выставлены исключительно бывшим сотрудникам «Гейм Стрим», работающим теперь в ООО «БлицТим», или также другим разработчикам и владельцам форков (в том числе нынешнем сотрудникам СООО «Гейм Стрим»). Также нам не известны планы Wargaming по поводу вывода других Open Source библиотек из публичного GitHub репозитория компании, — говорится в обращении компании Blitz Team. Форк или ответвление — это использование кодовой базы программного проекта в качестве старта для другого. При этом основной проект может как продолжать существование, так и прекратить его. Open source переводится с английского как «открытый источник». Обычно так называют программное обеспечение с открытым кодом. Репозиторий или хранилище — это место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. В данном случае речь идет о хранилище на GitHub. Это крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, который также называют «социальной сетью для разработчиков». «На данный момент среди прочего нашим ребятам вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в Гейм Стрим; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub, — продолжают они. — Удивительно, что ранее компания Wargaming неоднократно публично заявляла, что движок игры World of Tanks Blitz под названием Dava Framework (позже DAVA Engine) свободно доступен под Open Source лицензией BSD3». Также сообщается, что в своем иске Wargaming заявляет, что: исключительные права на движок DAVA Framework/DAVA Engine были приобретены Wargaming 22 июля 2014;

приобретенный движок является производным от DAVA Framework на 1 декабря 2011;

на 1 декабря 2011; с 2016 года контрафактные копии исходного текста DAVA Framework, «незаконно созданные в результате длящихся правонарушений, допущенных ответчиком», начали содержать ссылку на открытую лицензию BSD 3-Clause «New» or «Revised» License;

у ответчика отсутствует какое-либо разрешение истца как правообладателя на использование программы (DAVA Framework), включая ее исходный текст, в любой форме и любым способом, включая его воспроизведение (создание экземпляров) и доведение до всеобщего сведения.

Почему Blitz Team не согласна с этим заявлением?

Фото: pixabay.com Если коротко, то команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014 по 2018 продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии. Лицензия BSD License — лицензионное соглашение, впервые примененное для распространения UNIX-подобных операционных систем BSD. Существуют две основные версии, которые необходимо различать: «оригинальная» и так называемая «модифицированная» (вторую в англоязычной литературе часто называют New BSD License, сюда как раз и относится BSD 3-Clause). Фонд свободного программного обеспечения признал лицензию BSD соответствующей принципам свободного ПО. Разработанное по ней программное обеспечение можно включать в коммерческие продукты. В том же обращении Blitz Team утверждается, что проект DAVA Framework изначально был добавлен в Open Source в 2011 году компанией DAVA Consulting, LLC. Позже он был переименован разработчиками компании Wargaming в DAVA Engine. Но в 2018 году « основной репозитарий был убран Wargaming из публичной части GitHub, что привело к автоматическому выбору системой GitHub’а текущего корневого форка ». «Этот форк (dheerendra1) показывает, что как минимум с 2011 движок распространяется по лицензии BSD3 задолго до приобретения компанией Wargaming», — отмечают авторы обращения. Далее сообщается, что «17 мая 2016 формат хранения информации о лицензии был изменен на более простой: информация о лицензии, ранее находящаяся в каждом файле репозитария, была перенесена в отдельный файл LICENSE. TXT, размещенный в корне репозитория, что приветствуется GitHub.<> 17 мая 2016 поменялась и информация о правообладателе, им стала компания Wargaming World Ltd». Авторы обращения утверждают, что у них сохранилась переписка, которую они готовы предоставить в суде, подтверждающая, что данное изменение было «полностью согласовано ответственными сотрудниками Wargaming».

Что говорит Wargaming? В пресс-службе компании 42.TUT.BY сообщили следующее: — Компания Wargaming столкнулась со случаем нарушения своих исключительных прав рядом бывших сотрудников на территории Республики Беларусь, США и других стран. С целью защиты интеллектуальной собственности было проведено расследование с привлечением независимых экспертов, в ходе которого были выявлены факты, ставшие причиной обращения в суд и другие компетентные органы. В 2014 году Wargaming приобрела исключительные права на версию движка DAVA Engine, которая была размещена в 2011 году на GitHub. Эта версия находится в открытом доступе и в настоящее время. Однако, начиная с 2014 года, Wargaming провела большую работу по усовершенствованию технологии. Размещение на GitHub кода Dava Engine, созданного Wargaming, начиная с 2014 года, не было авторизовано компанией. Wargaming обратилась за защитой нарушенных прав на версии движка DAVA Engine, разработанные компанией после 2014 года, не являющиеся Open Source технологией. Как сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова, по этим искам уже назначены беседы.