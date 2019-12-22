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Наталья Кочанова: в числе первостепенных задач – повышение благосостояния граждан

23.12.2019 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа местных советов должна стать заметнее, а самим депутатам стоит быть активнее в решении вопросов граждан. Внимание на это обратила глава Совета Республики во время сессии областного Совета депутатов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: в числе первостепенных задач – повышение благосостояния граждан

Наталья Кочанова подчеркнула: в числе первостепенных задач – повышение благосостояния граждан. Цены, занятость, зарплаты. В регионе планируют создать около 6,5 тысяч новых рабочих мест – примерно столько же появилось в 2019 году. Продолжит развиваться промышленность, малый и средний бизнес.

Бюджет области сохранит социальную направленность. Почти 2,5 миллиарда рублей запланировано на развитие социальной сферы. Продолжится строительство школы в Витебске, детского сада в Поставах, оздоровительного детского комплекса в Лепеле. Четверть от всех бюджетных средств пойдет на здравоохранение, треть – на образование.

Наталья Кочанова: в числе первостепенных задач – повышение благосостояния граждан

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня со стороны государства приняты все меры, которые позволяют Витебской области работать более успешно. Это развитие Оршанского региона, как пилотный проект по развитию таких городов. Это ускоренное развитие городов с численностью населения более 80 тысяч. А их в Витебской области три: Полоцк, Новополоцк, Орша.

Серьезные задачи стоят перед АПК Витебской области, совсем недавно на совещании Президент четко обозначил те вопросы, которые необходимо решать здесь. И я очень хотела бы, чтобы депутаты более активно подключились к решению всех этих задач. Потому что их избрали люди.

Приятным моментом предновогодней сессии стало вручение подарков. Представители районов, которые приняли активное участие в проведении II Европейский игр, получили факелы и памятные медали.

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Работа местных советов должна стать заметнее, а самим депутатам стоит быть активнее в решении вопросов граждан. Внимание на это обратила глава...
 
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