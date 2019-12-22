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«ТК-банку» запретили принимать вклады от населения еще на год
23.12.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: byfin.by
Решение об этом принято Нацбанком.
Правление Национального банка приняло решение о продлении на один год приостановления действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты). Решение вступает в силу с 23 декабря 2019 г., сообщили в Нацбанке.
По размеру активов ЗАО "ТК Банк" на 1 декабря 2019 г. занимало 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2 процента), нормативный капитал банка составил 174,6 млн рублей.
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Решение об этом принято Нацбанком.
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