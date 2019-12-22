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Рублевые депозиты в 2020 году будут выгоднее валютных эксперт
Источник материала: Myfin
Чтобы нивелировать преимущество рублевых депозитов, с учетом разницы в процентных ставках, иностранные
Однако не стоит торопиться переводить все свои сбережения в белорусский рубль, считает аналитик.
«Лучше придерживаться принципа диверсификации, как говорят, не хранить все яйца в одной корзине. Рационально половину сбережений хранить на депозите в белорусских рублях, а вторую половину разделить между
В отношении депозитов белорусский рубль был безусловным лидером 2019 года. Как отметил Вадим Иосуб, на долгосрочных безотзывных рублевых депозитах доходность может достигать 12%, тогда как на валютных - меньше 2%. Кроме того, с начала года белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Доллар подешевел на 3%, а евро - на 5,5%.
«Национальная валюта даже не на депозите, а «под подушкой» оказалась более выгодным вложением, чем валютный депозит», - сказал Вадим Иосуб.
Источник: Myfin.by
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