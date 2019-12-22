Работаем по правилам – горецкий отдел Департамента охраны

Источник материала: Горецкий вестник

На всех объектах охраны, оборудованных соответствующими средствами и системами, независимо от форм собственности и вида, за исключением садоводческих товариществ и дачных кооперативов, жилых домов (помещений) физических лиц, осуществляется специальный технический надзор.

Причем юридическое либо физическое лицо должно обеспечивать осуществление специального технического надзора за оборудованием системы охраны в течение всего периода работы.

Представитель специального технического надзора назначается из своего персонала либо из числа специалистов, привлеченных по договору на осуществление функций технадзора, о чем должен уведомить в обязательном порядке исполнителя охранной услуги (работы). Он должен обладать знаниями в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства, иметь квалификационный аттестат Министерства архитектуры и строительства по соответствующей специализации, состоять в списке сотрудников юридического лица, которому выдано специальное разрешение (лицензия) на право проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания систем охраны.

Исполнитель охранной услуги (работы) не должен вести своими силами специальный технический надзор на оборудуемых им техническими средствами и системами охраны объектов, за исключением случаев, когда исполнителем охранной услуги (работы) являются подразделения Департамента охраны. В таком случае специальный технический надзор проводится исключительно специалистами подразделений Департамента охраны.

Александр Петрунин, начальник Горецкого отдела Департамента охраны МВД