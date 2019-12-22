УЕФА назвал лучшие клубы в истории Лиги чемпионов. БАТЭ выше «Манчестер Сити»

Источник материала: Tut.by

УЕФА назвала лучшие клубы в истории Лиги чемпионов (ранее турнир назывался Кубок европейских чемпионов). В рейтинг попали и белорусские клубы.



Фото: Reuters

Лучшей из белорусских команд стал борисовский БАТЭ, расположившийся на 40-м месте. Отметим, что это выше ряда больших команд. Например, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Борисовчане также опередили все российские клубы кроме «Спартака».

Минское «Динамо» заняло 196-е место, мозырская «Славия» — 249-е, бобруйская «Белшина» — 345-е, «Гомель» — 373-е, солигорский «Шахтер» — 458-е, могилевский «Днепр» — 464-е.

Первую строчку же оккупировал мадридский «Реал». В топ-10 также попали мюнхенская «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», лиссабонская «Бенфика», «Порту» и амстердамский «Аякс».

Киевское «Динамо» — 11-е, донецкий «Шахтер» — 32-й, московский «Спартак» — 34-й, московский ЦСКА — 45-й, питерский «Зенит» — 57-й, тираспольский «Шериф» — 68-й.