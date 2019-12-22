Getin Holding продает банк в Украине. Что будет с белорусским Идея Банком?

Пока белорусское правительство с огромным скрипом шаг за шагом двигается к продаже Белинвестбанка, в соседних государствах частные инвесторы оперативно проворачивают сделки.





Самой громкой новостью последнего времени стала информация о продаже Идея Банка в Украине. Украинские СМИ со ссылкой на официальное заявление Getin Holdings сообщают, что Getin Holding S.A. и украинская инвестиционная компания Dragon Capital в ближайшее время могут закрыть сделку о продаже Идея Банк Украина.





Крупнейшим бенефициаром Getin Holding является поляк Лешек Чарнецки, конечным бенефициаром Dragon Capital выступает чех Томаш Фиала. По условиям соглашения акции Идея Банк Украина оценены в 224,8 млн злотых. При этом капитал Идея Банка (equity) на 1 октября 2019 года был равен 150,7 млн злотых.





Сделка требует одобрения антимонопольных органов и Нацбанка Украины. Помимо активов в Украине Getin Holding принадлежат банки в других странах Восточной Европы — это Idea Bank в Польше и Румынии и Идея Банк в Беларуси.





По состоянию на 3 декабря 2019 года акционером Идея Банка в нашей стране с долей 99,9975% был Getin Holding S. A. Конечным бенефициаром банка с долей 50,58% был польский гражданин Лешек Чарнецки.





К настоящему моменту доступна финансовая отчетность Идея Банка в Беларуси за 9 месяцев. На 1 октября капитал белорусского банка достигал 86 млн BYN (против 98,2 млн BYN на 1 января). Активы Идея Банка на 1 октября были эквивалентны 484,7 млн BYN.





Львиная доля активов представляла собой кредиты клиентам — 316,8 млн BYN. Еще 40,5 млн BYN являлись денежными средствами на балансе, 30,3 млн BYN — средствами в НБРБ, 32 млн BYN — средствами в банках, 16 млн BYN — средствами в ценных бумагах. На 1 октября другие банки держали в Идея Банке 4,4 млн BYN. Клиенты разместили в Идея Банке свои активы на 379,8 млн BYN.





Обязательства Идея Банка по ценным бумагам составляли 11,4 млн BYN. За 9 месяцев Идея Банк в Беларуси получил 3,8 млн BYN прибыли (против 6,7 млн BYN в 2018-м). Падение прибыли произошло из-за сокращения чистых процентных доходов, доходов по операциям с валютой и роста чистых отчислений в резервы.





Идея Банк в Беларуси регулярно выплачивает дивиденды. Последнее решение было принято собранием акционеров 2 октября. Тогда дивиденды, начисленные на 1 простую акцию, составили 9,92 BYN. Таким образом, дивиденды на все акции банка составили 1,2 млн BYN.









Также 26 июня собрание акционеров Идея Банка распределило через дивиденды часть прибыли за 2013—2015 гг. Начисленные дивиденды составили 2,310 млн BYN.





Рентабельность активов Идея Банка за 9 месяцев составила 0,82%, рентабельность капитала — 4,30%. Средние показатели по системе достигали 1,25% и 8,42%. По рентабельности активов и капитала в 2019 году Идея Банк занимал 15 место в системе из 24. Оба показателя упали к прошлому году — на 0,90 п.п. и 7,94 п.п. соответственно.





Правление Идея Банка в Беларуси возглавляет Елена Папушева. Свидетельство о прохождении оценки соответствия квалификации по занимаемой ею должности истекает 19 марта 2020 года.