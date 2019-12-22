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Охота за геоданными и эра Deepfake. Что будет с соцсетями в новом десятилетии
Источник материала: KYKY>
Американское издание The Verge
1. Соцсети продолжат бороться с дезинформацией и ее последствиями. Общее мнение таково, что решение Facebook не проверять политическую рекламу ведет к тому, что ложных данных становится больше. С фейками будут воевать жестче.
2. Лайки останутся невидимыми. Instagram потерпел поражение, считают читатели The Verge, и вынужден был скрыть лайки, чтобы его пользователи делали больше постов. Если такая мера окажется успешной, в 2020 году метрики исчезнут и на других ресурсах.
3. Электронная почта превратится в новый вид соцсетей. Инфорассылка набирает популярность. Предполагают, что в 2020 году на ней будут строиться новые веб-сайты, а вокруг них – большие сообщества. Вырастет число СМИ с работой по принципу подписки, что спровоцирует больший разрыв между теми, кто видит рекламу, и теми, кто платит, чтобы от нее избавиться.
4. Технология Deepfake взорвет рынок. В 2020 году появится приложение для обработки видео: оно будет работать на базе машинного обучения. В конечном счете его функция будет встроена в камеру Instagram. Читатели The Verge делают на это большую ставку.
5. Интернет разделится на зоны. Некоторые из них уже есть: американский интернет, европейский интернет и китайско-русский авторитарный интернет. В 2020 году разница между ними усилится, а число отдельных секторов – повысится.
6. Начнется большая политическая борьба за данные о местоположении. Внимание к сетям видеонаблюдения, созданными нашими гаджетами, растет. Геоданные – потенциально самая горячая тема 2020-го.
7. У TikTok будут серьезные конкуренты. Мы увидим множество новых приложений для коротких видео, например Byte и Firework.
8. Facebook запустит платформу для подкастов. А еще, возможно, платный стриминг музыки и площадку для чтения онлайн-журналов и даже книг.
9. VR рынок зацветет. Это случился благодаря стримерам: они будут привлекать зрителей, а те, в свою очередь, будут покупать очки, чтобы видеть выполнение квестов как можно более реально. Но, скорее всего, чтобы это предсказание сбылось, должно пройти несколько лет.
10. Соцсети станут специализированными. Пример – социальный чат для геймеров Discord, которому пророчат большое будущее в 2020 году. Гигантские социальные сети, работающие по принципу «все в одной комнате», теряют лояльность, и люди уходят в «подполье по интересам».
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