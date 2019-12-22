Охота за геоданными и эра Deepfake. Что будет с соцсетями в новом десятилетии

Источник материала: KYKY

Американское издание The Verge решило опросить своих читателей о том, как изменятся соцсети, вступая в новое десятилетие. Редакция изучила наиболее правдоподобные прогнозы аудитории, потом разбавила их своими – и, наконец, опубливала подборку предстоящих изменений. Приводим некоторые из них.

1. Соцсети продолжат бороться с дезинформацией и ее последствиями. Общее мнение таково, что решение Facebook не проверять политическую рекламу ведет к тому, что ложных данных становится больше. С фейками будут воевать жестче.

2. Лайки останутся невидимыми. Instagram потерпел поражение, считают читатели The Verge, и вынужден был скрыть лайки, чтобы его пользователи делали больше постов. Если такая мера окажется успешной, в 2020 году метрики исчезнут и на других ресурсах.

3. Электронная почта превратится в новый вид соцсетей. Инфорассылка набирает популярность. Предполагают, что в 2020 году на ней будут строиться новые веб-сайты, а вокруг них – большие сообщества. Вырастет число СМИ с работой по принципу подписки, что спровоцирует больший разрыв между теми, кто видит рекламу, и теми, кто платит, чтобы от нее избавиться.

4. Технология Deepfake взорвет рынок. В 2020 году появится приложение для обработки видео: оно будет работать на базе машинного обучения. В конечном счете его функция будет встроена в камеру Instagram. Читатели The Verge делают на это большую ставку.

5. Интернет разделится на зоны. Некоторые из них уже есть: американский интернет, европейский интернет и китайско-русский авторитарный интернет. В 2020 году разница между ними усилится, а число отдельных секторов – повысится.

6. Начнется большая политическая борьба за данные о местоположении. Внимание к сетям видеонаблюдения, созданными нашими гаджетами, растет. Геоданные – потенциально самая горячая тема 2020-го.

7. У TikTok будут серьезные конкуренты. Мы увидим множество новых приложений для коротких видео, например Byte и Firework.

8. Facebook запустит платформу для подкастов. А еще, возможно, платный стриминг музыки и площадку для чтения онлайн-журналов и даже книг.

9. VR рынок зацветет. Это случился благодаря стримерам: они будут привлекать зрителей, а те, в свою очередь, будут покупать очки, чтобы видеть выполнение квестов как можно более реально. Но, скорее всего, чтобы это предсказание сбылось, должно пройти несколько лет.

10. Соцсети станут специализированными. Пример – социальный чат для геймеров Discord, которому пророчат большое будущее в 2020 году. Гигантские социальные сети, работающие по принципу «все в одной комнате», теряют лояльность, и люди уходят в «подполье по интересам».